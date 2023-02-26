“عمر” يؤكد بقاء بهتيم بفوز صعب على HFc فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
نجح ياسر عمر المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى بهتيم فى تخطى فريق اتش إف سي بقيادة محمود علوان بهدف نظيف فى المباراه التى دارت بينهم أمس على ملعب بهتيم ضمن منافسات الاسبوع ال24 دورى القسم الثالث المجموعه السادسه مجموعة القاهره والقليوبية .
حقق ياسر عمر فوز غالى وثمين فى مباراة الأمس على ضيفه فريق HFC العنيد بهدف سجله اللاعب على عبدالرحمن لاعب وسط الميدان من ركلة جزاء فى ختام الشوط الأول ،بهذا الفوز يرفع فريق بهتيم رصيده للنقطة 27 فى المركز السابع بالتساوي فى نفس عدد النقاط مع المرج، بينما توقف رصيد HFC عند النقطه 16 متزيل جدول الترتيب .