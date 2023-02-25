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قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة الأتليتكو

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة الأتليتكو

كتب: يوسف السكري

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أتليتكو مدريد وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، يعرض اللقاء عبر bein sports premium 1hd ، ملعب سانتياجو برنابيو .

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة الغد عودة العديد من العناصر الهامة لصفوف الفريق ، حيث ضمت قائمة المخضرم كارلو أنشيلوتي كلًا من الأسماء التالية :

حراسة المرمي : كورتوا ، لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع : إيدير ميليتاو – فاييخو – ناتشو – أودريوزولا – روديجير – كارفخال – فاسكيز.

خط الوسط : فالفيردي – كامافينجا – مودريتش – سيبايوس – تشواميني – توني كروس .

الهجوم : كريم بنزيما – ماريانو ديار – فينيسيوس جونيور – هازارد – رودريجو – أسينسيو – ألفارو.

وتمثلت غيابات ريال مدريد في مباراة الغد في الأسماء التالية : رودريغوا ، وفيرلاند ميندي ، ديفيد الابا ، وشهدت عودة كلًا من كروس وتشواميني للمشاركة مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يقع في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة ، بينما يقع أتيلتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطه .

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