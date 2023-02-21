الأهلي مواليد 2010 في الصدارة بعد الجولة الثالثة تحت قيادة عبدالله الزيات

الأهلي مواليد 2010 في الصدارة بعد الجولة الثالثة تحت قيادة عبدالله الزيات

كتب طه محمد

حقق منتخب أكاديميات النادي الأهلي مواليد 2010 تحت قيادة عبدالله الزيات المدير الفني للفريق فوزه الثالث على التوالي علي فريق أكاديمية زووم بسباعية مقابل لاشي ، فى المباراة التى جمعتهم على ملاعب النادى الأهلي بمدينة نصر ، ببطولة «صفوت عبد الحليم» لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي

بتلك النتيجة حصد فريق منتخب أكاديميات النادي الأهلي 2010 نقاط المباراة الثلاثة كاملة ليتربع علي صدارة الدوري منفردا حتي الأن بــ 9 نقاط ،

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عبدالله الزيات مديرآ فنيآ، (محمد إبراهيم محمد صابر) مدرب عام ،أيمن سمير مدير إداري

جدير بالذكر بأن عبدالله الزيات قد فاز ببطولاتي مواليد 2006 و2007 الموسم الماضي ويعد من المدربين الواعدين بالنادي الأهلي