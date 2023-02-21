أورانج يواصل استعداداته لمواجهة اكتوبر فى القسم الرابع والإدارة تجهز مفاجأه من العيار الثقيل
كتب -مسعد مجاهد
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورانج ،بقيادة مديره الفني تامر عبدالخالق ،استعداده المكثف لخوض مباراة الجولة السادسة عشر فى دورى القسم الرابع،التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم ،والمقرر لها يوم الخميس فى تمام الساعه الثالثه عصر يوم الخميس القادم ، أمام فريق 6اكتوبر على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمه .
وفى الوقت ذاته نجح فريق اورانج بقيادة مدربه تامر عبد الخالق ، فى خوض مباراة وديه مع فريق الإصلاح والتى انتهت لصالح أورانج 3/2 للاطمئنان على حالة اللاعبين الفنيه والبدنية قبل مباراة اكتوبر ،وذلك عقب فوز الفريق فى لقاءه الأخير أمام فريق المنيب ،حيث نجح فريق أورانج فى الفوز على نظيره فريق المنيب بثلاثيه بيضاء أكدت صعود الفريق رسميا إلى دورى الدرجه الثالثه الموسم الجديد .
أكد الثنائي أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضي ،حسين سويلم المشرف على جهاز الفريق الأول، أن تانيه تتجه لدى جهاز الفنى للفريق الأول بقيادة تامر عبدالخالق،بالمزيد من المباراه الوديه خلال الفتره القادمة ، بعد ظهور عدد كبير بمستوى جيد قبل إغلاق صحيفة مسابقة القسم الرابع للموسم الحالى ، وذلك للاستقرار على اختيار العناصر المميزه وحجز اماكنهم ضمن صفوف منظومة أورانج لموسم جديد ومنح فرصه لجميع اللاعبين للظهور خلال الفتره المتبقيه من عمر المسابقه ولا مجال للعاطفة والمجاملات .