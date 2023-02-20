وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان المدرسة الدولية بشبين الكوم

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان المدرسة الدولية بشبين الكوم باستثمارات تجاوزت ( مليار و600 مليون جنيه)

اللواء هشام آمنة : القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية

محافظ المنوفية : المدرسة الدولية أول تجربة استثمارية في قطاع التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة ميدانية إلى المدرسة الدولية بشبين الكوم ، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، كان في استقبال وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية ، السيد / محمد عبد المرضى نصر رئيس مجلس إدارة شركة تفكير لخدمات التعليم وبحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

وأشار اللواء هشام آمنة إلي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي ، مشيراً إلى متابعة الدكتور مصطفي مدبولي لكافة مستجدات خطط تطوير التعليم بجميع مراحله علي أرض المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

و أكد محافظ المنوفية حرصه على إنشاء وإقامة أول مدرسة دولية بشبين الكوم وفقاً لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة علي أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة بمساحة 5200 م2 بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري بما يتجاوز ( مليار و600 مليون جنيه) ، يتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع .

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم بدء الدراسة بالمدرسة الدولية وبلغ إجمالى عدد الطلاب ١٢٢٤طالب وطالبة وتضم مراحل التعليم الأساسى والثانوى ، وتم تجهيز الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل الأجهزة على أحدث النظم .