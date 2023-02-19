الدكتور حسين حافظ يكشف تفاصيل النظام الغذائي الكيتوني

كتبت هدي العيسوي

النظام الغذائي الكيتوني ، المعروف أيضًا باسم “حمية الكيتو” ، اكتسب شعبية في العراق في السنوات الأخيرة. يعتقد الدكتور حسين حافظ ، أخصائي التغذية العلاجية ، أن هناك عدة أسباب وراء اختيار العديد من العراقيين لهذا النظام الغذائي.

أولاً ، نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات ثبت أنه فعال في إنقاص الوزن. يبحث العديد من العراقيين عن طرق لفقدان الوزن وتحسين صحتهم بشكل عام ، وقد أثبت نظام كيتو الغذائي أنه حل فعال لكثير من الناس.

سبب آخر يعتقد الدكتور حسين أن العراقيين يختارون حمية الكيتو هو لما لها من آثار إيجابية على مستويات الطاقة والوضوح العقلي. يوفر المحتوى الغني بالدهون في النظام الغذائي مصدرًا ثابتًا للطاقة ، مما يتيح للناس الشعور بمزيد من التركيز واليقظة على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن نظام كيتو الغذائي له فوائد صحية عديدة ، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أشكال السرطان. مع تزايد القلق بشأن هذه القضايا الصحية في العراق ، ليس من المستغرب أن يلجأ الكثير من الناس إلى حمية الكيتو كوسيلة لمنع أو إدارة هذه الحالات.

عامل آخر ساهم في شعبية حمية الكيتو في العراق هو بساطتها. على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى التي تتطلب حساب السعرات الحرارية أو تتبع عناصر غذائية معينة ، فإن نظام كيتو الغذائي بسيط نسبيًا ويسهل اتباعه. هذا يجعله خيارًا جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن نظام غذائي فعال وملائم.

في الختام ، يعتقد د. حسين حافظ أن الجمع بين فقدان الوزن ، وتحسين مستويات الطاقة ، والوضوح العقلي ، والفوائد الصحية ، والبساطة هي الأسباب التي جعلت الكثير من العراقيين يختارون حمية الكيتو. إنه يشجع الناس على التحدث إلى طبيبهم قبل البدء في أي نظام غذائي جديد ، بما في ذلك نظام كيتو الغذائي ، للتأكد من أنه آمن ومناسب لاحتياجاتهم الصحية الفردية.