“موسيمانى” يقود نسور أورانج لدورى التالته
كتب -مسعد مجاهد
أكد تامر عبد الخالق المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى أورانج وجهازه المعاون صعود أورانج
“النسور “لدورى الدرجه الثالثه ،بعد الفوز المستحق على فريق المنيب خارج الديار بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراه التى جمعت بينهم اليوم على ملعب الهرم ضمن منافسات الاسبوع ال13 من دورى القسم الرابع المجموعة الرابعة دورى منطقة الجيزة .
_نجح فريق أورانج بقيادة مدربة “موسيمانى الغلابه” فى مواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الطيبه
بالفوز على فريق المنيب بثلاثية بيضاء ،سجلهما مختار العو ، إيسى
احمد رؤوف، ليؤكد فريق اورانج حجز تذكرة الصعود لدورى القسم الثالث الموسم الجديد ، قبل نهاية الدورى بثلاث جولات متبقيه على نهاية الموسم الحالي .
عبر تامر عبد الخالق عن سعادته الكبيرة وفرحته الغامره بالفوز على فريق المنيب وعقب نهاية المباراة ،قال لكل مجتهد نصيب “إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا ” صدق الله العظيم وقالةان الله عوضنا جميعا بالخير وتحقيق إنجاز جديد فى وجود الإمكانيات