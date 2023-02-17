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“موسيمانى” يقود نسور أورانج لدورى التالته

“موسيمانى” يقود نسور أورانج لدورى التالته

كتب -مسعد مجاهد

أكد تامر عبد الخالق المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى أورانج وجهازه المعاون صعود أورانج
“النسور “لدورى الدرجه الثالثه ،بعد الفوز المستحق على فريق المنيب خارج الديار بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراه التى جمعت بينهم اليوم على ملعب الهرم ضمن منافسات الاسبوع ال13 من دورى القسم الرابع المجموعة الرابعة دورى منطقة الجيزة .

_نجح فريق أورانج بقيادة مدربة “موسيمانى الغلابه” فى مواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الطيبه
بالفوز على فريق المنيب بثلاثية بيضاء ،سجلهما مختار العو ، إيسى
احمد رؤوف، ليؤكد فريق اورانج حجز تذكرة الصعود لدورى القسم الثالث الموسم الجديد ، قبل نهاية الدورى بثلاث جولات متبقيه على نهاية الموسم الحالي .

عبر تامر عبد الخالق عن سعادته الكبيرة وفرحته الغامره بالفوز على فريق المنيب وعقب نهاية المباراة ،قال لكل مجتهد نصيب “إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا ” صدق الله العظيم وقالةان الله عوضنا جميعا بالخير وتحقيق إنجاز جديد فى وجود الإمكانيات

ووجه “عبد الخالق “الشكر لمجلس الإدارة والجهاز المعاون واللاعبين وذكرهم بالأسماء ووصفهم بكتيبة الكفاح فى المقدمة مستر هانى سمير رئيس مجلس إدارة الشركة ومستر أمجد بخيت المشرف على النشاط الرياضي،حسين سويلم المشرف على الفريق الأول وأيضا الجهاز المعاون أحمد البدرى،محمد عصام، محمد سالم ،وليد السعيد،
وائل عبدالجواد،على شمس،عليش،
مسعد مجاهد.

واضاف حسين سويلم: “أنه موسم قوى وفريق أورانج قدم مستوى طيب من خلاله يستحق الصعود إلى القسم الثالث ، فى ظل الدعم والمساندة من قبل مجلس الاداره الجهد والتعب والتركيز والإخلاص
منذ بدء فترة الإعداد،للوصول إلى الهدف المطلوب وهو تحقيق الحلم وكلل الله جهود المنظومة بالصعود
ضمن قائمة الكبار.

واختتم”عبدالخالق”حديثه لملاعب بلدنا قائلا: “نحن نستعد من الآن لمواصلة النهوض بكتيبة أورانج ووضع خطة إستعداد محكمه للموسم الجديد وعرضها على مجلس الإدارة ،وسيتم ذلك ،لكن عقب انتهاء الثلاث أسابيع المتبقيه فى عمر الدورى .

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