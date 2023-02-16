محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يواصلان متابعتهم لأعمال رفع كوبري المشاة بحي غرب شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يواصلان متابعتهم لأعمال رفع كوبري المشاة بحي غرب شبرا الخيمة إثر وقوعه فجر اليوم الخميس لعودة الحركة المرورية
الهجان: جاري فتح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة ، تشكيل لجنه فورية من قبل هيئة الطرق والكباري موقع الحادث
*
واصل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية واللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري متابعتهم علي أرض الواقع لأعمال رفع كوبري المُشاة (الثلاجه) بنطاق حي غرب شبرا الخيمة إثر وقوعه فجر اليوم الخميس نتيجة إصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدي إلي سقوط كوبري المُشاه وغلق الطريق من الإتجاهين دون وقوع أي خسائر.
فيما أوضح “الهجان” بأنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة ٢٠٠طن و١٢٠طن تابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحه، وحمولة ١٦٠طن و١٢٠طن تابعين لشركة المقاولين العرب،وتجدُر الإشارة إلي أن كوبري مُشاه الثلاجه يَزِن ١٢٠طن، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاويه من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية.
وفي هذا الصدد نسقَّ “محافظ القليوبية” مع هيئة الطرق والكباري بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي والإنتهاء من إنشاء كوبري مُشاه جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه، هذا ومن المقرر فتح الطريق وعودة الحركة المرورية خلال الساعات القليلة القادمة.
وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة ٣:٣٠فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمه دون وقوع خسائر وقد توجه الهجان على الفور الى موقع الحادث لمتابعة اعمال رفع كوبري المشاه
وذلك بحضور اللواء مهندس/ حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء/ عمرو أبو رايه نائب مدير الأمن، واللواء/ محمد البيلي مساعد وزير الداخلية للمرور، واللواء/ محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هاني ثروت واللواء عماد السعيد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء/ عبد الفتاح القصاص مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، ، واللواء/ سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، ، والعميد/هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد/ أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الادارة العامة للمرور اللواء/ ياسر طنطاوي مساعد مدير الإدارة، والعميد/ أنطونيو جمال، والعميد/ أحمد سعد مدير مباحث الإدارة،
والعميد/ محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندس/ مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس/ مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس/ هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمه، والعميد/ محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدي عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالقليوبية.