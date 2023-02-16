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الشرطة يستدعى البلاستيك وبهتيم يستجم فى الشمس وبطا يستضيف اسكو فى الدرجة الثالثة

الشرطة يستدعى البلاستيك وبهتيم يستجم فى الشمس وبطا يستضيف اسكو فى الدرجة الثالثة

كتب -مسعد مجاهد

الثالثه عصر يوم السبت تشهد ملاعب القاهره والقليوبية 6 مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الاسبوع ال 23 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية ،حيث الصراع الدائم على القمة ومثلث الصعود، والهروب من منطقة شبح الهبوط،
فى حين حصول فريق الماظه على الراحه لهذا الاسبوع .

والمباريات على النحو التالي:

الشرطه * البلاستيك

الشمس * بهتيم

بطا * إسكو

بنها * طوخ

الو إيجيبت * شبين

اتش اف سي * المرج

الماظه ” باااااااي”

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