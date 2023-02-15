21 لاعب فى قائمة المرج لمواجهة HFC فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
استقر محمود ابو الدهب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المرج على ضم 21 لاعباً فى قائمة الفريق لمواجهة نظيره فريق HFC المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية بدورى القسم الثالث ،فى اللقاء الذى يجمعهما فى طار مباريات إالجولة الثانية والعشرين للمجموعة السادسة بدوري القاهره ،فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت القادم حسب جدول المسابقات.
وجاءت القائمة كالتالي فى حراسة المرمى كاسياس ، ياسر خالد،مازن فى خط الدفاع ايمن عباس ، سيد كابينه، عماد صابر ، عبدالله عراقى محمد رمضان ،كافو ،أوفا ،وفى خط الوسط رمضان معوض،فارس عبداللطيف احمد ،عبدالرحمن ، محمد كمال، محمود فؤاد وفى خط الهجوم محمد رضا “ديسكو” ، احمد عماره ، بلحه، اسلام التيتش.
ويسعى فريق المرج صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطه لتحقيق الفوز أمام فريق اتش إف سي متزيل المجموعة برصيد 15 نقطه، لتصحيح المسار فى بطولة دورى القسم الثالث، وذلك بعد الهزيمة التى لحقت بالفريق من نظيره فريق الشمس صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطه على ملعب المرج فى الجولة السابقة.