السلطات الهندية تداهم مكاتب BBC

وأشارت الـBBC في بيان إلى أن عمليات التفتيش تأتي بعد أسابيع من بث فيلم وثائقي في المملكة المتحدة ينتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤكدة أنها “تتعاون بشكل كامل” مع السلطات، و”نأمل في حل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن”. وذكرت أنه على الرغم من أن الفيلم الوثائقي تم بثه في المملكة المتحدة فقط، إلا أن الحكومة الهندية حاولت منع الأشخاص الذين يشاركون الفيلم عبر الإنترنت ووصفته بأنه “دعاية معادية للهند” مع “عقلية استعمارية”. وركز الفيلم الوثائقي على دور رئيس الوزراء في أعمال العنف ضد المسلمين في ولاية غوجارات عام 2002، عندما كان رئيس وزراء الولاية. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر المعارض، كيه سي فينوغوبال، إن عمليات التفتيش التي جرت يوم الثلاثاء “تفوح منها رائحة اليأس وتظهر أن حكومة مودي خائفة من الانتقاد”، مضيفا: “ندين أساليب التخويف هذه. هذا الموقف غير الديمقراطي والديكتاتوري لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك”. بدوره، وصف غوراف بهاتيا، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي، الـBBC بأنها “أكثر المنظمات فسادا في العالم”. وقال: “الهند بلد يعطي فرصة لكل مؤسسة، طالما أنك لا تبث السموم”، مشيرا إلى أن “عمليات التفتيش كانت مشروعة والتوقيت ليس له علاقة بالحكومة”. المصدر: BBC