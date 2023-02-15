السلطات الهندية تداهم مكاتب BBC

السلطات الهندية تداهم مكاتبBBC
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأنه تم تفتيش مكاتبها في مدينتي نيودلهي ومومباي في الهند، كجزء من تحقيق أجرته سلطات ضريبة الدخل.
وأشارت الـBBC في بيان إلى أن عمليات التفتيش تأتي بعد أسابيع من بث فيلم وثائقي في المملكة المتحدة ينتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤكدة أنها “تتعاون بشكل كامل” مع السلطات، و”نأمل في حل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن”.
وذكرت أنه على الرغم من أن الفيلم الوثائقي تم بثه في المملكة المتحدة فقط، إلا أن الحكومة الهندية حاولت منع الأشخاص الذين يشاركون الفيلم عبر الإنترنت ووصفته بأنه “دعاية معادية للهند” مع “عقلية استعمارية”.