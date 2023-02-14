دراسة “مفاجئة”: الأطعمة الدهنية يمكن أن تساعدك على التخلص من الطفيليات المعوية القاتلة!

ويتوخى الكثير منا الحذر بشأن تضمين نظامنا الغذائي الكثير من الدهون. بصرف النظر عن التسبب في زيادة الوزن، فقد يؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل مثل ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، على سبيل المثال. ولكن الأبحاث أظهرت الآن أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يكون مفيدا لجهاز المناعة بطريقة غير عادية للغاية.

واكتشف علماء من جامعة لانكستر وجامعة مانشستر أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون يسمح لجهاز المناعة بالتخلص من نوع من الديدان الطفيلية.

وتؤثر الديدان الطفيلية على ملايين الأشخاص، لا سيما في الدول النامية التي تعاني من سوء الصرف الصحي، ما يؤدي إلى المرض وحتى الموت.

ويمكن لأحد هذه الطفيليات المعروفة باسم “الدودة السوطية” أن تسبب التهابات طويلة الأمد في الأمعاء الغليظة.

وأوضحت المعدة الرئيسية الدكتورة إيفلين فونجيكا، التي كانت تعمل سابقا في مانشستر والآن في جامعة زامبيا، كيف يمكن أن يكون للطعام تأثير على الطفيليات.

وقالت في بيان جامعي: “تماما مثل المملكة المتحدة، غالبا ما تكون أرخص الوجبات الغذائية غنية بالدهون والمجتمعات المعرضة لخطر الإصابة بالديدان السوطية تستخدم بشكل متزايد هذه الحميات الرخيصة. ولذلك، فإن كيفية تفاعل عدوى الديدان والوجبات الغذائية الغربية أمر غير معروف بالنسبة للدول النامية. من أجل أن نكون قادرين على دراسة كيفية تأثير التغذية على عدوى الديدان الطفيلية، استخدمنا نموذجا للفأر، trichuris muris، يرتبط ارتباطا وثيقا بالديدان السوطية البشرية trichuris trichiura ونرى كيف يؤثر النظام الغذائي عالي الدهون على المناعة”.

وسبق أن ثبت أن الاستجابات المناعية التي تطرد الطفيل تعتمد على خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا T-helper 2 المتخصصة في القضاء على الطفيليات المعوية.