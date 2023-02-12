منتخب أكاديميات النادي الأهلي مواليد 2010 في الصدارة تحت قيادة كابتن عبدالله الزيات
كتب طه محمد
حقق منتخب أكاديميات النادي الأهلي مواليد 2010 تحت قيادة عبدالله الزيات المدير الفني للفريق فوزين متتاليين على فريق أكاديمية أي بلاي بهدف مقابل لاشي وعلي أكاديمية تالنت بهدفين مقابل هدف، فى المباريات التى جمعتهم عصر اليوم على ملاعب النادى الأهلي بمدينة نصر ، بإفتتاح بطولة «صفوت عبد الحليم» لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي
بتلك النتيجة حصد فريق منتخب أكاديميات النادي الأهلي 2010 نقاط المبارياتان الست كاملة ليتربع علي صدارة الدوري منفردا حتي الأن ،
ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عبدالله الزيات مديرآ فنيآ، (محمد إبراهيم محمد صابر) مدرب عام ،أيمن سمير مدير إداري
جدير بالذكر بأن عبدالله الزيات قد فاز ببطولاتي مواليد 2006 و2007 الموسم الماضي ويعد من المدربين الواعدين بالنادي الأهلي
حيث أفتتحت البطولة الجمعة الماضية بحضور الكابتن شطة مدير أكاديمية الأهلي، والكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين، ومديري أفرع الأكاديمية وأفراد الجهاز الإداري لقطاع الناشئين.
تقام البطولة للمرة الأولى داخل أكاديمية الأهلي بمشاركة فرق الأكاديمية وفرق براعم الأهلي، إضافة إلى عدد كبير من الأكاديميات المختلفة