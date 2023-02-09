هل تعلم أن شهقة الملوخية وكسر القلة خلف المكروهين ..
عادات فرعونية موجودة حتى الآن ..
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
على الرغم من أن المصريين القدماء عرفوا بأصالة حضارتهم التى مازل نكتشفها حتى الآن، إلا أنهم تميزوا أيضا بعادات وتقاليد نمارسها فى العصر الحديث، باختلاف الحقب التاريخية من (فرعونية، قبطية، وإسلامية)، ويستمر الإنسان المصري في توريثها.
ومن أبرز العادات التى ورثها المصريون عن الفراعنة ومازالوا يمارسونها حتى اليوم دون علم منهم بأصلها.
١- التصدق على الفقراء
ترسخت تلك العادة عند المصريين القدماء منذ آلاف السنين، حيث اعتقد الفراعنة أن “ماعت”، إلهة الحق والعدل عند قدماء المصريين، تعطى مكافأة كبيرة لمن يساعدون الفقراء .
٢- عادات الطعام
كان المصرى القديم يفترش الأرض أثناء تناوله الطعام، حيث كان يرفع إحدى ركبتيه عن الأرض، ويجلس دون أن يسند ظهره، حيث كان يتناول المصرى القديم 3 وجبات يوميًا، منها واحدة يجب أن يتجمع فيها أفراد الأسرة.
إلى جانب أن مائدة الأكل عند المصرى القديم كان لها طقوسها الخاصة فى وجباته اليومية، إذ يجب أن يتوافر في كل وجبة الخبز والجعة “أى شراب الشعير”، وهو ما يحتفظ به المصرى في عصرنا الحديث من عادات، لكنه استبدل “شراب الشعير” بالمشروبات الغازية والعصائر.
وأحب المصري القديم تناول الملوخية، فكان للنساء عادة “الشهق” عند وضع الثوم على الملوخية عند طهيها؛ اعتقادًا بأن هذا الفعل يضفى على الملوخية الطعم المميز لها، وهذا ما ظلت النساء المصريات تتبعه من عادة طهى الملوخية.
٣- العزاء فى الأربعين للمتوفى
تعتبر عادة مصرية منذ عهد القدماء المصريين ، فقد كانت مربوطة بطقوس التحنيط، حيث كانت تأخذ 40 يوما للاكتمال، وفى اليوم الأربعين تستطيع الروح أن تتحرر وتسافر إلى العالم الآخر بعدما تطمئن أن الجسد محفوظ فى مكان أمين، وذلك الأمر مشابه لعصرنا هذا، حيث يتم الذهاب إلى قبر الميت وإحياء ذكراه بعد موته بـ40 يوما، وفى ذكرى وفاته، وفى ذكرى الأربعين، يجتمع أهل الميت ويبدأون في قراءة القرآن وذكر الله ترحما على روح الميت، ولا ينزعون اللبس الأسود إلا بعد الأربعين.
٤- السبوع