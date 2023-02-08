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اجتماع أمانة المرأة بحماة الوطن بالمنيا لوضع خطة العمل تحت شعار نعمل في صمت

اجتماع أمانة المرأة بحماة الوطن بالمنيا لوضع خطة العمل تحت شعار نعمل في صمت

عبدالرحمن ناصر

عقدت أمانة المرأة بحزب “حماة الوطن “بالمنيا اليوم، اجتماعا تنظيما موسعًا، لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل بقيادة هناء جمال أمينة المرأة بالمحافظة وبحضور هيئة مكتب المحافظة بأمانة المرأة وأمناء المرأة بالمراكز.

شهد الاجتماع عرض خطة أمانة المرأة خلال شهر فبراير وذلك عن طريق اطلاق مبادرات مجتمعية بالتعاون مع أمانة الشئون الإقتصادية بقيادة المهندس عبدالرحيم الحوطي، حيث عمل فعاليات تساند وتدعم المرأة المصرية في جميع القرى بالمحافظة.

قالت أمين المرأة أننا نريد أن نكون قدوة في العمل السياسي الخدمي تحت شعار نعمل في صمت وأن الفترة المقبلة تحتاج منا الكثير من اجل مساعدة المرأة المصرية.

وقدمت هناء جمال الشكر والتقدير للواء هشام بشر امين المحافظة واشرف كمال مساعد أمين المحافظة واللواء عبدالرحيم خليفة أمين التنظيم على ثقتهم في تكليفها بأمانة المرأة مؤكده ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن الظن.

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