اجتماع أمانة المرأة بحماة الوطن بالمنيا لوضع خطة العمل تحت شعار نعمل في صمت
عبدالرحمن ناصر
عقدت أمانة المرأة بحزب “حماة الوطن “بالمنيا اليوم، اجتماعا تنظيما موسعًا، لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل بقيادة هناء جمال أمينة المرأة بالمحافظة وبحضور هيئة مكتب المحافظة بأمانة المرأة وأمناء المرأة بالمراكز.
شهد الاجتماع عرض خطة أمانة المرأة خلال شهر فبراير وذلك عن طريق اطلاق مبادرات مجتمعية بالتعاون مع أمانة الشئون الإقتصادية بقيادة المهندس عبدالرحيم الحوطي، حيث عمل فعاليات تساند وتدعم المرأة المصرية في جميع القرى بالمحافظة.