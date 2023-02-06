“لا لبكاء الأطفال بعد الآن!”.. تطوير “حفاض ذكي” يرسل تنبيها إلى هاتفك عند الحاجة إلى تغييره!
ابتكر علماء “حفاضات ذكية” بها مستشعر يحمل في ثناياه عوامل يمكنها إرسال تنبيه إلى الهاتف عندما يبتل.
ويتكون الجهاز الصغير من ورق تمت معالجته مسبقا بكلوريد الصوديوم، والمعروف باسم الملح، وله مخطط لوحة دائرة كهربائية عليه.
ويتم تتبع لوحة الدائرة، ونقل الجرافيت إلى السطح، ثم يتم توصيل بطارية ليثيوم صغيرة بالجهاز.
وعندما تبتل الورقة – على سبيل المثال عندما يحتاج الطفل إلى تغيير حفاضه – يتفاعل الجرافيت مع السائل وكلوريد الصوديوم.
وعندما يمتص الورق جزيئات الماء، تبدأ الإلكترونات في التدفق إلى الجرافيت وتطلق جهاز استشعار، ثم يرسل رسالة إلى الهاتف.
ويمكن للتكنولوجيا أيضا أن تشير إلى مدى بلل الحفاض – ما يسمح للآباء بمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى التغيير بشكل عاجل.
وقام الفريق، من جامعة ولاية بنسلفانيا، بدمج أربعة من المستشعرات بين الطبقات الماصة للحفاض لإنشاء “حفاضات ذكية” قادرة على اكتشاف البلل