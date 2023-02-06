إبراهيم حماقي: “أولاد عابد” تناول قضية تمس البيوت المصرية وخلافات الميراث عديدة

كتبت هدي العيسوي

استطاع مسلسل “أولاد عابد” أن يتصدر التريند ويدخل قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر، واحتل مسلسل أولاد عابد المركز السابع من أصل 10 مراكز فى القائمة التى تضم الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.

من جانبه أعرب الفنان إبراهيم حماقي عن سعادته باشادة الجمهور بالعمل وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن العمل تناول الصراعات على الميراث وهي قضية هامة تشغل العديد من البيوت المصرية وتتسبب فى خلافات كبيرة بين الأشقاء.

وأضاف أن العمل حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤكدًا ان مشاركة الفنان رياض الخولي فى العمل إضافة كبيرة، كما ستشهد الأحداث المقبلة صراعات أكبر.

وجاءت أحداث الحلقات الأولي من المسلسل مشوقة حيث كشفت عن عائلة عابد رياض الخولي صاحب احدي الشركات والمصانع الكبري ، وتتألف العائلة من اربعة ابناء ليسوا اشقاء ، ويتضح ان الفتاة الصغري من سيدة تدعي زينات “ صفوه ” ، حيث ولدت بعيب خلفي في القلب مما جعل الاب يقوم بتدليلها وهو ما اثار غيرة الابناء الآخرين ، وبسبب تلك الغيرة يقوم الاب باعلان انه سيقون بكتابة نصف أملاكه الي الفتاة الصغري مما يشعل الحقد والغيرة بين الأشقاء .

ويجسد دور الأبناء حسب ترتيب أعمارهم في الأحداث الدرامية محسن محيي الدين وانتصار وإيهاب فهمي ومي الغيطي ، وتعيش الأسرة في أحد القصور ، خاصة وان الثلاثة ابناء الأوائل متزوجون ولديهم اولاد في عمر الابنة الصغري لعابد .

تدور أحداث مسلسل أولاد عابد حول مجموعة من الصراعات و المشاكل الاجتماعية و الأسرية ، التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة في إطار درامي شيق.

مسلسل أولاد عابد من بطولة أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار ، مى الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله، أولاد عابد من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري ، ويتم عرضه علي قناة mbc مصر و شاهد vip وmbc العامة و mbc العراق .