إبراهيم حماقي: “أولاد عابد” تناول قضية تمس البيوت المصرية وخلافات الميراث عديدة
كتبت هدي العيسوي
استطاع مسلسل “أولاد عابد” أن يتصدر التريند ويدخل قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر، واحتل مسلسل أولاد عابد المركز السابع من أصل 10 مراكز فى القائمة التى تضم الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.
من جانبه أعرب الفنان إبراهيم حماقي عن سعادته باشادة الجمهور بالعمل وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن العمل تناول الصراعات على الميراث وهي قضية هامة تشغل العديد من البيوت المصرية وتتسبب فى خلافات كبيرة بين الأشقاء.
وأضاف أن العمل حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤكدًا ان مشاركة الفنان رياض الخولي فى العمل إضافة كبيرة، كما ستشهد الأحداث المقبلة صراعات أكبر.
وجاءت أحداث الحلقات الأولي من المسلسل مشوقة حيث كشفت عن عائلة عابد رياض الخولي صاحب احدي الشركات والمصانع الكبري ، وتتألف العائلة من اربعة ابناء ليسوا اشقاء ، ويتضح ان الفتاة الصغري من سيدة تدعي زينات “ صفوه ” ، حيث ولدت بعيب خلفي في القلب مما جعل الاب يقوم بتدليلها وهو ما اثار غيرة الابناء الآخرين ، وبسبب تلك الغيرة يقوم الاب باعلان انه سيقون بكتابة نصف أملاكه الي الفتاة الصغري مما يشعل الحقد والغيرة بين الأشقاء .