أمن القليوبية ،،،، مركز شرطة كفر شكر

ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواشي بكفر شكر

كتب_ السيد يوسف

شهد مركز ومدينة كفر شكر حاله من الارتياح الأمني ، وهذا بانضباط الوضع الأمني بمختلف المركز و ضبط الخارجين عن القانون قبل وقوع الجريمة وبعدها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن إدارة البحث الجنائي بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفي الديب، والنقيب مصطفي الصباغ، والنقيب احمد علام ، معاوني مباحث المركز ، قامت بضبط الجناة فى واقعة سرقة مواشي بقرية كفر رجب التابعة لدائرة المركز وإعادة المسروقات، مع تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

ومن جانب آخر أكدت المصادر أن الجناة فى واقعة السرقة قامت ببيع المسروقات واخفاء معالم الجريمة، ووفقا للتحريات الأولية التي قادة المقدم مصطفي كامل رئيس إدارة البحث الجنائي بمركز ومدينة كفر شكر إلى وجود عناصر إجرامية تخصصت فى سرقة الرؤوس الحيوانية وبيعها خارج الأسواق العامة ، وبعد تشكيل فريق البحث تم وضع بعض الأكمنة اللازمة لضبط الجناه لتقديمهم العداله، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط التشكيل العصابي وإعادة المسروقات .