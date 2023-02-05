نسائية الاعلاميين تواصل انتصارتهم فى دورى الثالثة
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق الكرة النسائية الأول لنادى الإعلاميين بقيادة محمد صقر فوز ثمين على فريق النصر للصلب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى دارت بينهم أمس على ملعب الاعلاميين بمدينة 6 اكتوبر ضمن منافسات دورى الدرجه الثالثه للكره النسائيه .
نجحت بنات الاعلامين للكره النسائيه فى إضافة انتصار جديد يضاف إلى انتصاراته المتتالية منذ بدء المسابقه بالفوز فى مباراة الأمس على فريق النصر للصلب والمواسير بثلاثة أهداف لهدف،
سجل أهداف الإعلاميين أماني محمد، سلمي إيهاب ، رؤي أحمد
عبرت شيرين العياط رئيس قطاع الكره النسائية لمنتدى الإعلاميين عقب نهاية المباراة عن فرحتها الشديده وسعادتها البالغة بمستوى وآداء اللاعبات فى مباراة الصلب واكدت أن الفوز مستحق وثلاث نقاط هامه تضاف لبنات الاعلامين
ودفعه قوية للإقتراب من المنافسه وتحفيز لمسيرة الفوز المتكرر حتى نستطيع حجز تذكرة الصعود وتحقيق الحلم الذى يراودنا جهاز فنى ولاعبات والحلم مازال فى الملعب .
الجهاز الفنى الإعلاميين كالتالى :
محمد صقر مدير فنى
هشام عبدالرحمن مدرب عام
خالد جنديه مدرب حراس
محمد شاكر مدير ادارى
محمود شندى مهمات