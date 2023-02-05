عاجلمنوعات

المركزالثقافي الايطالي بالتعاون مع القنصلية الايطاليه الفخريه بالاسكندرية يقيمان حفلا اسطوريا بمكتبه الاسكندرية

المركزالثقافي الايطالي بالتعاون مع القنصلية الايطاليه الفخريه بالاسكندرية يقيمان حفلا اسطوريا بمكتبه الاسكندرية

كتبت ريم الرحماني

تألقت مكتبة الاسكندرية في ليله فنيه رائعه بالمسرح الكبير بقاعه المؤتمرات بمبني المكتبة بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي والقنصلية الفخرية الإيطالية بالإسكندرية برئاسه الأستاذ/ ماريو دي باسكوالي القنصل الفخري الإيطالي وبحضور مجموعه من اعضاء السلك القنصلي الدبلوماسي واعضاء مجلس النواب امتع فيها أوركسترا جيوفانيلي إيراسموس من سيشيليا
وصوليست : مريم أبو زهرة
الجمهور الفني الراقي بالعزف لمقطوعات فنيه متميزه

من الاغنيات العالميه التي نالت أعجاب جميع الحاضرين
وقد كان برنامج الحفل كالتالي

الجزء الأول

ألیكساندر أروتیونیان
عزف الترومبیت Ab major عزف: مصطفى جمال
نیكولو باجانیني
حفل كمان رقم 1 أوبرا 6 – First movement -Allegro maestoso) D major( عزف الكمان: مریم أبو زھرة

الجزء الثاني
دومینیكو تشیماروزا
‏Il Fanatico Burlato )افتتاحیة(
‏”Quoniam Tu Solus Sanctus“ لأنك وحدك مقدس“ – موتیھ سوبرانو -عزف على الأوبوا والترومبیت سوبرانو: سارة سیمیلیا
أوبوا: داریو بیلیتیري
الترومبیت: لویچي كاچیچي

جایتانو دونیزیتي
‏L’elisir d’amore, “Una furtiva lagrima” تینور: صامویلي دي لیو

چورچ بیزیھ
كارمن – افتتاحیة
چوزیبي ڤیردي
أوبرا ریجولیتو – مقدمة موسیقیة
‏Rigoletto “Questa o quella per me pari sono” تینور: صامویلي دي لیو
چاكومو بوتشیني
‏”O mio babbino caro“ مقطوعة غنائیة من أوبرا Gianni Schicchi
سوبرانو: سارة سیمیلیا

الجزء الثالث
إنیو موریكوني
‏The Mission, Suite
التنسیق والإعداد: كارمیني كولانچیلي
أوبوا: أنطونیو فاتشیللا
سوبرانو: سارة سیمیلیاتینور: صامویلي دي ليو
وقد اثني الحضور من صفوه المجتمع السكندري المحب للفن الراقي علي الحفل المميز

Post Views: 74
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of نسائية الاعلاميين تواصل انتصارتهم فى دورى الثالثة

نسائية الاعلاميين تواصل انتصارتهم فى دورى الثالثة

منذ 18 ساعة
Photo of الأخلاق تنتصر ولو بعد حين

الأخلاق تنتصر ولو بعد حين

منذ 18 ساعة
Photo of غيابات عديدة عن صفوف المصري قبل مباراة سموحة

غيابات عديدة عن صفوف المصري قبل مباراة سموحة

منذ 20 ساعة
Photo of الأهلي يلاقي ريال مدريد في نصف النهائي

الأهلي يلاقي ريال مدريد في نصف النهائي

منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!