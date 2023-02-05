المركزالثقافي الايطالي بالتعاون مع القنصلية الايطاليه الفخريه بالاسكندرية يقيمان حفلا اسطوريا بمكتبه الاسكندرية
كتبت ريم الرحماني
تألقت مكتبة الاسكندرية في ليله فنيه رائعه بالمسرح الكبير بقاعه المؤتمرات بمبني المكتبة بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي والقنصلية الفخرية الإيطالية بالإسكندرية برئاسه الأستاذ/ ماريو دي باسكوالي القنصل الفخري الإيطالي وبحضور مجموعه من اعضاء السلك القنصلي الدبلوماسي واعضاء مجلس النواب امتع فيها أوركسترا جيوفانيلي إيراسموس من سيشيليا
وصوليست : مريم أبو زهرة
الجمهور الفني الراقي بالعزف لمقطوعات فنيه متميزه