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الإصلاح يهزم قليوب.. وديا استعدادا لدورى مراكز شباب القليوبية

الإصلاح يهزم قليوب.. وديا استعدادا لدورى مراكز شباب القليوبية

كتب -مسعد مجاهد

نجح فريق مركز شباب الإصلاح بقيادة محمد احمد “مكو”فى الفوز الصعب على فريق قليوب بقيادة أحمد عبدالنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التجريبية التي جمعتهما اليوم على ملعب مركز شباب قليوب ،ضمن استعدادات فريق الإصلاح لدورى مراكز الشباب التى تشرف عليه إدارة مسابقات مديرية الشباب والرياضة فى القليوبية.

_عاد فريق الإصلاح بالفوز على فريق قليوب وصيف دورى القليوبية فى المباراة الودية بهدفين لهدف سجل لفريق الإصلاح أحمد إبراهيم نور ومعاذ محمد نجاح ، فى تجربة ناجحه لأبناء الإصلاح بطل دورى مراكز شباب القليوبيه وممثل المديرية فى بطولة الجمهوريه، فى أول الإستعدادات الودية للفريق وقبل انطلاقة المباريات الرسميه حيث تغلب على فريق كبير فى أول فترة الإعداد التجريبية ونحن نعتبرها بداية موفقه للأبطال .

قدم فريق الإصلاح مباراة طيبه ولعب المباراه بمثابة المباريات الرسميه احتراما لتاريخ قليوب أحد أهم الفرق المنافسه فى دورى منطقة القليوبية على الصعود من القسم الرابع إلى القسم الثالث ، وكانت المباراة متكافئة المستوى لكن موهبة وخبرة لاعبى فريق الإصلاح حسمت المباراة لصالحهم وانتهت 2/1 .

عبر “مكو “عقب انتهاء المباراة عن
سعادته بمستوى وآداء اللاعبين طوال شوطى المباراه، وأكد أنهم نفذوا خطة وطريقة لعب المباراه بشكل راقى ومتميز ،وقدم للجميع الشكر عقب انتهاء المباراة وأشار أن هناك عدة وديات قوية سوف يخوضها فريق الإصلاح خلال الفترة القادمة مع أندية القسم الثالث والرابع وعلينا الاستعداد الجيد حتى نقف على أفضل عناصر وتشكيلة أساسية نبدأ بها مباريات مسابقة دورى مراكز الشباب لنحافظ على اسم وتاريخ مركز شباب الإصلاح الذى يلعب دائما على البطوله .

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