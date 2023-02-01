نتنياهو: ندرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا ومستعدون للوساطة بين موسكو وكييف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبديا أيضا استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

وعندما سئل نتنياهو خلال حوار مع شبكة “سي ان ان” ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: “حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر”.

وأكد نتانياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزونا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران.

وقال إن “الولايات المتحدة أخذت جزءا كبيرا من الذخائر المخصصة لإسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا. وبصراحة فإن إسرائيل أيضا تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا”.

واتهم مسؤولون أوكرانيون وغربيون إيران ببيع طائرات مسيرة منخفضة التكلفة الى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، بينما تنفي موسكو وطهران ذلك.

وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة. ولفت الى أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال “لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة. وفي حال ظهرت، سأفكر في ذلك بالتأكيد”. وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى إسرائيل حيث دعا إلى الهدوء في أعقاب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما حض تل أبيب على زيادة دعمها لأوكرانيا.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بلينكن بأنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت قد قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو في مارس للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.