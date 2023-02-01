شباب الترسانه 2003 يهزم السويس بثنائية نظيفة ويهدوا الفوز لوائل الجميل
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب الترسانه مواليد 2003 بقيادة وائل الجميل ،فوزا كبير على فريق شباب منتخب السويس بهدفين مقابل لاشيء فى المباراه التى دارت بينهم أمس على ملعب الترسانه ضمن منافسات بطولة دورى الجمهوريه” ب”
_نجح فريق شباب الترسانه فى الفوز الثمين والغالى على نظيرة فريق منتخب السويس فى مباراه صعبه وقويه أدارها فنيا الثنائي امير حمدى ومحمود شاكر فى ظل غياب المدير الفنى وائل الجميل الذى دخل غرفة العمليات الاسبوع الماضى متمنيين له دوام الصحه والعافيه.