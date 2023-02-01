سبورتعاجل

شباب الترسانه 2003 يهزم السويس بثنائية نظيفة ويهدوا الفوز لوائل الجميل

شباب الترسانه 2003 يهزم السويس بثنائية نظيفة ويهدوا الفوز لوائل الجميل

كتب -مسعد مجاهد

حقق فريق شباب الترسانه مواليد 2003 بقيادة وائل الجميل ،فوزا كبير على فريق شباب منتخب السويس بهدفين مقابل لاشيء فى المباراه التى دارت بينهم أمس على ملعب الترسانه ضمن منافسات بطولة دورى الجمهوريه” ب”

_نجح فريق شباب الترسانه فى الفوز الثمين والغالى على نظيرة فريق منتخب السويس فى مباراه صعبه وقويه أدارها فنيا الثنائي امير حمدى ومحمود شاكر فى ظل غياب المدير الفنى وائل الجميل الذى دخل غرفة العمليات الاسبوع الماضى متمنيين له دوام الصحه والعافيه.

-واصل فريق شباب الترسانه سلسلة النتائج الطيبه بالفوز على فريق السويس العنيد بهدفين سجلهما محمد وحيد و بيبو ،شهد اللقاء حضور حسن علي المشرف العام على حراس مرمى القطاع وجمال الشابورى المشرف العام على فريق الشباب.

وايضا ياسر نييل مدرب حراس المرمى الذى أشاد بمستوى لاعبي الترسانه وحارس المرمى طوال 90 دقيقه وأكد أنهم قدموا مباراه طيبه أداء ونتيجه واستحقوا الثلاث نقاط،حيث قدم الجهاز الفنى التحيه للاعبين عقب انتهاء المباراه وطالبوهم ببذل الجهد والتعب خلال الفتره القادمه والالتزام بالتدريبات الجماعيه .

Post Views: 100
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of قاتلة المبتعث السعودي تمثل أمام المحكمة

قاتلة المبتعث السعودي تمثل أمام المحكمة

منذ 12 ساعة
Photo of رسميًا..لاعب لافيينا ينتقل الي نادي وادي دجلة

رسميًا..لاعب لافيينا ينتقل الي نادي وادي دجلة

منذ 12 ساعة
Photo of نتنياهو: ندرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا ومستعدون للوساطة بين موسكو وكييف

نتنياهو: ندرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا ومستعدون للوساطة بين موسكو وكييف

منذ 12 ساعة
Photo of تعرف على .. موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تعرف على .. موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!