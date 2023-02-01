الفنان إبراهيم عبد الرازق فتوة السينما المصرية وكان ياما كان
كتب / محمد السمان
ربما لا يتذكر اسمه البعض ولكن عندما تراه سوف تتذكر ذلك الصوت الجهوري القوي في أفلام عصر الجاهليه التي دائما يظهر فيها من أبناء قبيلة قريش أو أحد أعضاء اقوي العصابات الشريرة في أفلام السبعينات سوف نحدثكم عن الفنان القدير إبراهيم عبد الرازق
والذي حصرته السينما في أدوار الشر، رغم طيبته التي تشهد عليها أسرته وأصدقاؤه في الوسط الفني، هذه هي حقيقة الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.
ولد إبراهيم عبد الرازق عام 1942، ورغم وفاته في سن صغيرة عن عمر 45 عاما، إلا أنه ترك إرثا سينمائيا غزيرا، وشارك في العديد من الأفلام الشهيرة منها فجر الإسلام، البعض يذهب للمأذون مرتين، لا يا من كنت حبيبي.