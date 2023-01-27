مستشفيات جامعة بنها تتصدر المركز الأول فى مكافحة العدوي
كتب_ السيد يوسف
أكد الدكتور «عمرو الدخاخني» المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها حصول إدارة مستشفيات الجامعة على المركز الأول فى منظومة مكافحة العدوي، وقال إنه تم تكريم الفريق العامل على هذه المنظومة بالمستشفى الجامعي من قبل اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح «الدخاخني»ويأتي هذا التكريم ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى عام ٢٠٢٢ ، مضيفاً أن هذا إنجاز كبير وجديد حققة جموع العاملين بإدارة مستشفيات جامعة بنها، مشيراً إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة إسماعيل مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن هذا التكريم يأتي للدعم المستمر من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات جامعة بنها، وقدم الشكر والتقدير لفريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها.