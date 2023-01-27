اورانج يهزم يونيون برباعيه ويقترب من الصعود الثالثة
كتب-مسعد مجاهد
واصل فريق اورانج بقيادة مديره الفني تامر عبدالخالق سلسلة انتصاراته المتتالية بالفوز على فريق يونيون إف سي برباعية نظيفه ،ضمن منافسات الاسبوع ال12 المجموعه الرابعه من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم .
نجح فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق وجهازه المعاون تحقيق الفوز ال 11 على التوالى بالفوز الكبير على فريق يونيون بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب مركز شباب الساحل ، سجل اهداف أورانج الحاوى محمد مجدى”ريشه”، كهربا ،حسام صلاح
زيزو ، بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق أورانج للنقطة 33 متصدرا المجموعه الرابعه محقق العلامة الكاملة بلا تعادل أو هزيمه .