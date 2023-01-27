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اورانج يهزم يونيون برباعيه ويقترب من الصعود الثالثة

اورانج يهزم يونيون برباعيه ويقترب من الصعود الثالثة

كتب-مسعد مجاهد

واصل فريق اورانج بقيادة مديره الفني تامر عبدالخالق سلسلة انتصاراته المتتالية بالفوز على فريق يونيون إف سي برباعية نظيفه ،ضمن منافسات الاسبوع ال12 المجموعه الرابعه من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم .

نجح فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق وجهازه المعاون تحقيق الفوز ال 11 على التوالى بالفوز الكبير على فريق يونيون بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب مركز شباب الساحل ، سجل اهداف أورانج الحاوى محمد مجدى”ريشه”، كهربا ،حسام صلاح
زيزو ، بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق أورانج للنقطة 33 متصدرا المجموعه الرابعه محقق العلامة الكاملة بلا تعادل أو هزيمه .

عبر احمد البدرى المدرب العام لفريق أورانج عن فرحته الكبيرة بالفوز على فريق يونيون آداء ونتيجه وتحقيق العلامه الكامله، وان لاعبي الفريق قدموا عرض طيب والتزموا بتعليمات المدير الفنى وأضاعوا عدة أهداف مؤكده
تكاد أن تنهى المباراه بعدد كبير من الأهداف .

وقال حسين سويلم المشرف على فريق الكره الأول لنادى أورانج أننا قدما اليوم مستوى طيب وشكل يليق بمنظومة أورانج الرياضيه ، حيث لعب الفريق مباراه قيمه احتراما للخصم طوال زمن المباراه واستحقوا التقدير لما قدموه من متعه وعرض راقى ومستوى متميز نال اعجاب الجميع ، وأشار سويلم أنه سعيد بمساندة مدربة القطاع ومسئولى محبى منظومة أورانج .

أضاف أمجد بخيت المشرف العام
على النشاط الرياضي لمنظومة أورانج، أنه سعيد سعادة بالغة من أداء اللاعبين واحرازهم أربعة أهداف على شوطى المباراه ،
وبدء لاعبينا بالتسجيل مبكرا عن طريق صانع الألعاب محمد مجدى ريشه ليسيطر أبناء اورانج على مجرى اللقاء منذ انطلاقة صافرة محمد عبدالناصر حكم المباراة، ليؤكد فريق اورانج زعامة المجموعه الرابعه بلا منافس .

واختتم الثنائي وائل عبد الجواد المدير الإدارى ومحمد عصام مدرب الفريق قائلين :” نحن نمتلك مجموعه متميزه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيره والتجارب العديده فى دوريات القسم الثانى والثالث، لذى نعتمد عليهم ونثق فيهم ثقه كبيره فى تقديم عروض قويه و واستمرارية الفوز بالمباريات،وخاصة أن الفريق مكتمل الصفوف ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لمدرب الاحمال المجتهد على شمس الذى ينفذ البرنامج التدريبى بشكل احترافى،والجهاز الفنى دائما شعاره لا فرق بين لاعب وآخر فى سبيل مواصلة الفوز والانتصار.

الجدير بالذكر أن فريق أورانج فاز فى11مباراة معتلى قمة المجموعة الرابعة فى دورى منطقة الجيزه برصيد 33 نقطة ،ويستعد للمباراه القادمه لمواجهة فريق البكارى خارج الديار .

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