الفنانه منيرة سنبل ملكة جمال الاسكندرية ( هانم الصالونات الأنيقة ) وكان يا ما كان
كتب / محمد السمان
منيرة سنبل .. واحدة من جميلات السينما المصرية كما اطلق عليها لقب «هانم الصالونات الأنيقة».
عرفها الجمهور المصري من خلال مشاركتها في دور “ميرفت” بنت الباشا التي تنافس “كريمة” علي حب أستاذ الموسيقي في فيلم “شارع الحب”. وجه جميل لم ينل حظه في عالم التمثيل فقد اعتزلت مبكرا وتوارت سريعا عن الأضواء.
من مواليد الإسكندرية في 15 يونيو 1939، وتلقت تعليمها بكلية البنات الإنجليزية وبعد تخرجها التحقت بالجامعة الأمريكية