رئيس “Curvy lipo Egy”يكشف أحدث صيحات النحافة لتخفيف الأنسجة الدهنية

«ملابس شفط الدهون» أحدث الطرق لتقليل الأنسجة الدهنية

«ملابس لشفط الدهون» طريقة جديدة لتخفيف الأنسجة الدهنية

اكتشف تكنولوجيا شفط الدهون لخفض الانسجة الدهنية

استشاري التجميل يكشف عن أحدث الطرق لتقليل الأنسجة الدهنية

كتبت: داليا أحمد

يشعر بعض الناس بالقلق من آثار شفط الدهون على الجلد ، لكن العديد من المرضى وجدوا طريقة جديدة لتقليل تلك الطيات الرخوة القبيحة من الجلد، يتحدث الدكتور ديفيد جوليمور ، جراح التجميل المعتمد من كيرفى ليبو ايجى، ورئيس الجراحة التجميلية لخليج تامبا ، فلوريدا عن كيفية الاستخدام لملابس الضغط الطبية لمساعدة المرضى على تحقيق مظهر أكثر نحافة وأكثر تناسقًا بعد جراحة شفط الدهون.

وقال إن ملابس شفط الدهون هي نوع من الملابس التي يتم ارتداؤها فوق مناطق الجلد المعالجة بعد شفط الدهون والتى تم تصميمها لشفط الدهون للمساعدة في الحفاظ على نتيجة الإجراء عن طريق منع التعرض الزائد للشمس والاحتكاك من الملابس والصدمات العرضية المحتملة.

ونصح محمد حمدي سعد

رئيس “Curvy lipo Egy” بأنه بملاحظة بعض الترهلات القبيحة بعد جراحة شفط الدهون ، فلا تتردد في استشارة الطبيب حول ما إذا كان الثوب سيكون أفضل لحالتك، فملابس ليبو لشفط الدهون عادةً إما من مادة لاصقة أو مواد رابطة تلتصق على جانبي الجسم.

وأضاف محمد حمدي بأن ملابس شفط الدهون لها شبكة خاصة لمساعدة الجسم على التخلص من الدهون، وعادةً ما يتم ارتداء ملابس شفط الدهون على مدار اليوم، ويستخدم هذا الثوب بشكل أساسي من قبل أولئك الذين يرغبون في تقليل الأنسجة الدهنية ، بدلاً من ممارسة الرياضة وفقدان الوزن ، وهو ما قد يكون صعبًا بالنسبة للكثيرين، ولقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ملابس شفط الدهون شركة كيرفى ليبو ايجى، كأداة بدون وصفة طبية لأغراض تجميلية في يناير 2017.

جدير بالذكر إن ملابس شفط الدهون لها أنواع عديدة بما في ذلك أكمام الضغط وسراويل الضغط وأحزمة تدريب الخصر، ويحتوي كل ثوب على أنواع مختلفة من الأنشطة مثل التمارين الهوائية أو ركوب الدراجات الثابتة.