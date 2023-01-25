رئيس حى المناخ يهنئ مدير أمن بورسعيد بعيد الشرطة .. صور
تهنئة_الشرطة_حي_المناخ
مناخ بورسعيد يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة ٧١
قدم الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ علي رأس وفد من قيادات الحي ،اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير، التهنئة للواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد وجميع ضباط وأفراد الداخلية بمناسبة العيد ٧١ للشرطة المصرية الباسلة، وذلك بديوان مديرية الأمن.
ومن جانبه أكد “بكري” علي الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الشرطة المصرية في هذه الفترة الهامة من عمر الوطن كدرع يحمي أمننا الداخلي وصمام للأمان يساهم في دفع عجلة التنمية والانطلاق نحو المستقبل بتحدياته بثبات وعزيمة.
وكان وفد حي المناخ قد قام بجولة علي المؤسسات الشرطية منذ الصباح لتقديم التهنئة بهذه المناسبة العطرة ، شملت قسم شرطة المناخ ، شرطة المرافق ببورسعيد ، إدارة المرور واختتمت بمديرية الأمن.