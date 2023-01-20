قوافل الثقافة للجميع تنطلق من إقليم القناة وسيناء لدار رعاية المسنين ببورسعيد

متابعة / محمد السمان

صرح الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى انه برعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والتى تنتهج اجندة ثقافية تهتم بجميع طوائف وفئات الاسرة المصرية دون التقيد بمركزية الثقافة فى العاصمة او المدن الحضرية بل الذهاب بالمنح الثقافى الى اقصى اطراف الوطن فى تفعيل لمبدأ لامركزية الثقافة كما تولى رعاية قصوى بالفئات المحرومة ثقافيا تنفيذا لمبدا العدالة الثقافية لذلك فقد انطلقت من اقليم القناة وسيناء الثقافى قافلة الثقافة للجميع التى بدأت اولى فعالياتها من دار رعاية المسنين بمدينة بورسعيد وتسعى ضمن باقة اهداف من نشر الثقافة بقيمها الجميلة والهادفة واعادة عدة مبادىء للشخصية المصرية اولها احترام وتقدير الكبير ورد الجميل لمن قدموا رسالتهم تجاه الاسرة المصرية

وفى هذا الشأن احياء القدوة والنموذج بين افراد الاسرة المصرية

لذا ستستمر قافلة الثقافة للجميع فى تقديم الخدمة الثقافية الى جميع دور رعاية المسنين فى محافظات القناة وسيناء

الى جانب هذا المنحى تتوجه القافلة الى الملاجىء ودور الاطفال المحرومين من اسرهم

والى مدارس الاطفال اصحاب القدرات الخاصة

والى كافة الفئات التى كانت محرومة ثقافيا

تنفيذا لمبدا العدالة الثقافية

وياتى هذا بدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه

وبدأ انطلاق اول قافلة تحت عنوان (الثقافة للجميع) من رئاسة إقليم القناة وسيناء الثقافي ،بفعاليات المسرح المتنقل والتي تتضمن برنامج كامل من الانشطة الفنية والادبية

وذلك بنادى رواد رمسيس للمسنين ببورسعيد أولي حفلات المسرح المتنقل في حضور عدد كبير من رواد الجمعية من المسنين وبدأت فعاليات الإحتفال بفقرات شعرية قدمها الشعراء فاطمة ذكي ورئيس نادي الأدب المركزي ببورسعيد الشاعر أسامة عبد العزيز تلاها تألق فرقة بورسعيد للإنشاد الدينى بقيادة الفنان محمد مهران وإدارة أ. أحمد الأمير وليلة تتجلى فيها الروحانيات الإيمانية من خلال باقة من أجمل الإبتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية حيث بدأت الفرقة الحفل بميدلى الإذاعة وتلاها أغنية قمرا ،المسك فاح ، طلع البدر علينا ،ياصلاه الزين ،الله الله ع نور رسول الله ، بحبك وريدك وأختتم الحفل بميدلى أداء المجموعة بأداء المنشدين محمد مهران . احمد مختار . السيد حسن .محمد سمير . منعم مجدى . عبده عثمان . أحمد سليم ، حمزه ابو النجا . امير السناوى . أحمد الشمنهورى

ايقعات : عبده رشدى . مرسى الوشيحى . احمد حازم

العازفين : د. سعيد برغوت

كان ذلك ‏بحضور قيادات ثقافية من رئاسة الإقليم أسماء بخيت مدير إدارة المكتب الفني ، إبتسام فاروق متابعة مكتب رئيس الإقليم ، مروة سعد الدين اعلام الإقليم وابراهيم كامل مدير الشون الفنية بفرع ثقافة بورسعيد وسيد العيوطى مدير ادارة الامن بالفرع

يستهدف برنامج القوافل الإهتمام بالمسنين والأطفال الأولي بالرعاية و ذوي الهمم من خلال برنامج ثقافي فني من مختلف الفرق الفنية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د جيهان الملكي بهدف مشاركتهم فى الإحتفالات القومية والشعبية

كما صرح الكاتب محمد نبيل أن القافلة تستهدف الأطفال الأيتام وذوي الهمم اولا لان لهم كل الحق فى التمتع بالمنتج الثقافى وثانيا لاكتشاف المواهب الفنية والادبية لديهم ورعايتها وتقديمهم للمجتمع و المستقبل كما يجب الإهتمام ثقافياً وفنياً بالمواطنين من كبار السن حتى يستطيع المسنين إستغلال أوقات فراغهم بإعتباره جانب هام من جوانب سلامة الناحية النفسية للمسنين ورد الجميل لهم

بالإضافة إلي بث روح الحب والتفاؤل وتكريما لمسيرتهم ولعطائهم.

وأشار الكاتب محمد نبيل أن القافلة إنطلقت من محافظة بورسعيد. لتمر بالإسماعيليه وتنتهي في السويس ثم تعود دورتها الثانية والثالثة باستمرار بالتوازي مع قوافل سيناء الثقافية لتحقيق مبدا الثقافة للجميع.