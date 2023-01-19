تحت رعاية الرئيس السيسي ..
وزارة الشباب والرياضة تُعلن الشروط العامة لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة
كتب/ محمد أسامة درويش
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الشروط العامة لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مع تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات، برعاية توتال إنرجيز إيجيبت.
أكد أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.
عن نظام دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، تشهد البطولة دوري منتخبات مراكز شباب المحافظات -لأول مرة- بحيث يتنافس ٢٧ فريقاً بالبطولة، يُمثل كل فريق منتخب مراكز شباب محافظته، وبحيث يضم أفضل لاعبين من مراكز الشباب الذين يتنافسون في الدوري بمرحلته الأولى على مستوى كل محافظة.
ويتم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 24 فريقا إلى أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي)، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة)، عقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وإقامة دور الثمانية وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع، ويُشكل منتخب المحافظة من فرق دوري مراكز الشباب المشاركة، ثم إقامة دوري منتخبات المحافظات من 27 محافظة.
ويشهد الدوري هذا العام انخفاض في سن اللاعبين وكذلك في عدد اللاعبين المسجلين باتحاد كرة القدم، بحيث يتكون كل فريق من ٣٠ منهم ٥ لاعبين فقط مقيدين وثلاثة لاعبين تحت ١٧ عامًا و٥ أفراد جهاز فنى وإداري.