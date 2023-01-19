بناء على توجيهات محافظ القليوبية .. إتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بطلبات تقنين وضع اليد
كتب محمد أسامة درويش
متابعةالاجراءات القانونية الخاصة بطلبات تقنين وضع اليد علي املاك الدولة
بناءا على توجيهات السيد اللواء /عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات السيد المحاسب / خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر اليوم الأربعاء الموافق ١٨/١/٢٠٢٣ وبحضور الاستاذ / طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر والاستاذ / أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي والأستاذ / عزت العزب مدير ادارة الاملاك والاستاذ / السيد عزت مسؤول القسم الاملاك بالوحدة ومسؤولي شبكات