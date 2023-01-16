رمضان عرفة يكتب.. المرأة وحماية اركان الدولة
رمضان عرفة يكتب.. المرأة وحماية اركان الدولة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مع تصاعد الارتفاع الجنوني للأسعار في مصر كما في دول العالم، تتضاعف مسئولية المرأة المصرية في حماية اسرتها واستقرار مجتمعها وحماية اركان دولتها من فتن غلاء المعيشة، حيث أصبح تنظيم الميزانية وضبط النفقات هو الشغل الشاغل لكثير من الأسر المصرية المطحونة، ولا تخلو الجلسات العائلية ومقابلات الأصدقاء، خاصة السيدات، من الحديث عن تنظيم الميزانية وأوجه التوفير، وأولويات الإنفاق، ولا يخفى على أحد أن السيدات هن من يتحمل العبء الأكبر في تنظيم الأمور المالية، وتنظيم مصروف المنزل، باعتبارهن الأقدر على التوفير والتدبير.
تقوم الدولة على ثلاثة اركان اساسية ركن الشعب وركن الاقليم وركن السلطة السياسية، ورغم ان المرأة تنتمى الى الركن الاول وهو ركن الشعب لكنها وفى ظل هذه الظروف الحرجة تصبح هى المسئول الاول عن حماية واستقرار الاركان الثلاثة.
من المعروف ان الأمن القومي يهدف إلى توفير أكبر قدر من الحماية