المصريين القدماء أول من أخترعوا طب الأسنان وسبقوا العالم فى تقويم الأسنان
الطبيب العظيم “حسى – رع” أول طبيب أسنان مصرى فى العالم .
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
المصريين القدماء أول من مارسوا الطب على أُسس علمية مما مكنهم من إجراء التحنيط وتحضير العقاقير والأدوية، والبرديات الطبية وهى المصدر الرئيسي لمعرفة هذا النوع، حيث كانت تحتوى على الكثير من التصورات الطبية والوسائل العلاجية السائدة فى عصر المصريين القدماء ومن أهمها بردية “إيبرس” وبردية “إدوين سميث” الجراجية، والتي عُثر عليها بمدينة الأقصر وتصف حالات لجروح الرأس والأنف والأذن والشفاه والرقبة والزور والكتف والصدر والثدي والعمود الفقري ومجموعها نحو 48 حالة.
من الأدلة الأثرية أن الطبيب المصرى القديم توصل إلى معرفة أقل ما توصف بأنها غاية في الدقة لوظائف الأعضاء وطبيعة عملها مثل القلب والرئتين والمعدة والكلى والكبد والبنكرياس وغيرها من الأعضاء، كما أظهرت البرديات الموجودة لدينا أن القدماء المصريين توصلوا إلى كيفية علاج الأسنان والعيون والباطنة والقلب وغيرها، بالإضافة أيضاً إلى التوصل لبعض الأدوات الطبية التى كانت تستخدم قديما ومنها المشرط والسكين والليفة، وكانت مستخدمة فى عمليات الأسنان، ويعتبر القدماء هم أول من قاموا بعمليات التجميل، وكان من أشهر الأطباء قديما “إيمحوتب” والطبيب “حسى – رع”.
والجدير بالذكر أن “حسى – رع” أطلق عليه فى مصر القديمة لقب “طبيب الأسنان العظيم”، كما نجد أن برديات طب الأسنان الفرعونية وصفت معظم أمراض الفم والأسنان اللي نعرفها في العصر الحديث مثل خراجات الأسنان، مشاكل اللثة، تراخى الأسنان، والتهاب الفم التقرحى، التهاب دواعم السن، تعفن الأسنان، والجير، وقد ابتكر المصريين القدماء مسكنات قوية، كما اخترعوا أدوية تمنع التهاب اللثة والأسنان، بالإضافة إلى استخدام مواد مثل الفلفل الحار والكرفس والبصل والثوم والأعشاب المختلفة، حيث قاموا بصناعتها في صورة مواد قابلة للمضغ أو غرغرة.