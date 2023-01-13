خبرة “الجمل” حسمت مباراة أبو رواش وأورانج
كتب-مسعد مجاهد
واصل فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق ” موسيمانى الغلابه” سلسلة انتصاراته المستمرة بالفوز الصعب على فريق أبو رواش بهدف دون رد فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب بشتيل ،ضمن منافسات المجموعة الرابعه الاسبوع العاشر لمسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم.
-نجح فريق أورانج فى مواصلة انتصاراته بفوز صعب على فريق أبو رواش بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ايمن “إيسى” فى منتصف شوط المباراة الأول ،بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق أورانج للنقطه 27 نقطه محافظا على قمة المجموعه الرابعه .