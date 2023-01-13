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خبرة “الجمل” حسمت مباراة أبو رواش وأورانج

خبرة “الجمل” حسمت مباراة أبو رواش وأورانج

كتب-مسعد مجاهد

واصل فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق ” موسيمانى الغلابه” سلسلة انتصاراته المستمرة بالفوز الصعب على فريق أبو رواش بهدف دون رد فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب بشتيل ،ضمن منافسات المجموعة الرابعه الاسبوع العاشر لمسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم.

-نجح فريق أورانج فى مواصلة انتصاراته بفوز صعب على فريق أبو رواش بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ايمن “إيسى” فى منتصف شوط المباراة الأول ،بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق أورانج للنقطه 27 نقطه محافظا على قمة المجموعه الرابعه .

-أكد احمد البدرى المدرب العام لفريق الكرة الأول لنادى أورانج، على أهمية الفوز فى مباراة اليوم على فريق أبو رواش ،بالرغم من صعوبة المباراه، التى شهدت إهدار العديد من الأهداف المؤكده من جانب لاعبى الفريقين طوال شوطى المباراه، ونجح لاعبينا فى إحراز هدف الفوز والخروج بثلاث نقاط غاليه تحافظ على فارق النقاط فى ترتيب الجدول.

_وقال تامر عبدالخالق: ” المدير الفنى لفريق أورانج اللاعبين،
قدموا مباراه كبيره وحصدنا ثلاث نقاط هامه ،وسوف نطوى صحيفة الفوز على فريق أبو رواش ونسعى جاهدين خلال الفتره القادمه من خلال التدريبات اليوميه بالالتزام وبذل قصار جهدنا جهاز فنى ولاعبين، أن المباريات المتبقيه فى الدورى ستكون بمثابة مباريات كؤوس، ولا مجال لدينا للمجاملات تحت شعار لك ما لك وعليك ما عليك.

_واضاف الثنائي، أمجد بخيت المشرف العام على الكره وحسين سويلم المشرف على الفريق الأول،
أن فريق أورانج لعب مباراه طيبه وقدم عرض جيد ولولا سوء الحظ الذى لازم لاعبى الفريق طوال 90 دقيقه لخرجت لشهدت المباراه أهداف أخرى .

-كما عبر الثنائي أمجد بخيت وحسين سالم عن سعادتهم البالغة وفرحتهم الكبيره بالفوز فى مباراة اليوم خارج الديار والعودة بثلاث نقاط جديده تقربنا من تحقيق حلم الصعود، وأشارو ، المنظومه سوف تتواصل فى تقديم الدعم المادي والمعنوي وتنفيد اللائحة الخاصة بالفريق حتى نهاية الموسم وتوجهوا بالشكر لمدرب الحراس محمد لانشون على المستوى المتميز الذى قدموه حراس المرمى خلال المشاركات الرسميه والوديه .

واختتم الثنائي: ” وائل عبد الجواد المدير الإدارى،وليد السعيد مدير شئون اللاعبين لنادى أورانج قائلين إن لاعبى اورانج يمتلكون الخبره الكافيه فى مواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود،
وأكدوا أن هذا النجاح ليس من فراغ بل بأسره ومنظومة رياضيه متكامله، أدارها مجموعة من الرجال أصحاب الخبرات الإداريه الكبيرة .

_على رأس المنظومه مستر هانى سمير رئيس مجلس الإدارة ،العضو
المنتدب للكتيبة الأورانجية،ومستر أمجد بخيت الذى يبذل الكثير من الجهد لتحقيق حلم ينتظره الكثير،
وايضا حسين سالم المشرف على الفريق وصاحب العقليه الرياضيه الكبيره بالرغم من أنه لا يتخطى عمر الشباب اليافع لكنه يمتلك الكثير من الخبرات فى فن التعامل مع الاخرين وتمهيد الجو الملائم الذى يساعد على الانتصارات .

أدار اللقاء ببراعة طاقم تحكيم
متميز “منطقة الجيزه”

مصطفى الجمل حكم ساحه
محمد خالد مساعد اول
محمد عبد الرحيم مساعد ثان

ك محمد رشاد مراقب مسابقات

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