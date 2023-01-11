الحريه يستعين بالجوهرى للهروب من دوامة الهبوط فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
نحج مجلس إدارة نادي الحرية الرياضي بمطروح برئاسة الحاج ابراهيم ابو صندوق فى التعاقد مع المدير الفنى محمد سعيد “الجوهرى” ليقود الفريق المرحله القادمه
بعد أن توجه مجلس الاداره بالشكر للجهاز الفني السابق بقيادة الغاني الكابتن فرانك مينتا ، جاء القرار بتعيين جهاز فني جديد بقيادة “الجوهرى”، للهروب من دوامة الهبوط ،علما بأن الجوهرى استلم الفريق ولم يكن فى جعبته اى نقاط حصل عليها مع الأفريقى الراحل طوال مباريات الدور الاول
وتم التعاقد بالفعل بعد محاولات مكثفه واتفقوا الطرفين على خارطة الطريق المرحلة القادمة بدعم الجهاز الفنى ولاعبى الفريق ماديا ومعنويا لتعديل أوضاع الفريق ولعب بالفعل 3 مباريات حصد من خلاهم 4 نقاط ، وأكد الجوهرى مع مجلس الإداره كل متطلباته لدعم الفريق بصفقات جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية لإحتياج الفريق لأكثر من لاعب سوبر فى عدة مراكز مختلفه للهروب إلى منطقة آمنه خلال مباريات الدور الثانى وقبل لقاء اسكندريه للبترول .
ومن خلال حديث المدير الفنى محمد سعيد “الجوهرى” لملاعب بلدنا، أعلن عن تشكيل جهازه المعاون وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالي:
عاطف باتل مشرف علي الكرة
أحمد برجو مدير الكرة
محمد سعيد مدير فني
أحمد الليثي مخطط أحمال
محمود علواني مدرب عام
اسلام سمير مدرب مساعد
ربيع الاباصيري مدرب حراس
أيمن جمال مدير اداري