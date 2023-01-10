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ثقافة السويس وإنطلاق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس

ثقافة السويس وإنطلاق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس

متابعة / محمد السمان .

شهد فرع ثقافة السويس إنطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي ( شخصيات سويسية مؤثرة في ذاكرة الوطن) ضمن خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، لإثراء الحراك الثقافي والأدبي بمختلف ربوع الوطن وبخاصة الأقاليم الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وإقليم القناه وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة
مؤتمر اليوم الواحد الأدبي ( شخصيات سويسية مؤثرة في ذاكرة الوطن)

يرأس فعاليات المؤتمر الدكتور عادل معاطى، ويتولى أمانته الأديب عزت المتبولي، وبحضور مدير عام الإقليم الدكتور شعيب خلف ،و ا. حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية بالاقليم بالإضافة إلى عدد من أدباء وشعراء ومثقفي وإعلاميين ووفد من مديرية الأوقاف بمحافظة السويس.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وعرض الفيلم التسجيلي السويس حصار وبطولات ، وبعده كلمة أمين عام المؤتمر الأديب عزت المتبولي الذي رحب فيها بالحضور ، وتناول صورة عامة لفكرة المؤتمر وأسباب التسمية ومستقبل الإبداع الأدبي والثقافي في مصر وضرورة الحفاظ على الموروث التاريخي بكل ما يحمله من دلالات.

وبعدها ألقى الدكتور عادل معاطى، رئيس المؤتمر كلمة وجه خلالها الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وتناول ابطال السويس الخالدين وذكراهم العطرة ، مؤكدا أهمية دور الأدب في حماية الهوية الثقافية والإجتماعية للمجتمع المصري.

وبعدها ألقي عبد المنعم حلاوة مدير عام الفرع كلمته الذى رحب بالحضور وبدعم السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومن دواعي سروره حضور نخبة من أبناء إقليم القناة وسيناء الثقافي ، وأكد أن التاريخ هو دفتر أحوال الشعوب لذا ستبقى مدينة السويس الحصن الحصين لكل معتدى، وأكد علي أهمية التسلح بالعزيمة والفكر والوعى لمواكبة التطور العلمى وبناء الجمهورية الجديدة.
وبعدها ألقي دكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم كلمته حيث وجه الشكر لكل القائمين بالمؤتمر وإن مدينة السويس مليئة بملاحم وموروثات تراثية عظيمة فهى أستطاعت أن تجعل التاريخ ينحنى امامها،

ثم تم توزيع دروع التكريم للأدباء المكرمين وهما: الشاعر محمود جمعة ، والشاعر الغنائي جلال مصطفى ، والشاعر الراحل عطية عليان ، والناقد صلاح نجم.

ثم أقيم عرض فنى لفرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة أحمد عدوية وقدمت اغانى السمسمية ونال العرض اعجاب الحضور.

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