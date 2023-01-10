ثقافة السويس وإنطلاق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس
متابعة / محمد السمان .
شهد فرع ثقافة السويس إنطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي ( شخصيات سويسية مؤثرة في ذاكرة الوطن) ضمن خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، لإثراء الحراك الثقافي والأدبي بمختلف ربوع الوطن وبخاصة الأقاليم الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وإقليم القناه وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة
مؤتمر اليوم الواحد الأدبي ( شخصيات سويسية مؤثرة في ذاكرة الوطن)