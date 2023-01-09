إعلان حول البلد المضيف لبطولة “كأس الخليج 26”
أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقبلة “خليجي 26” دون أن تحدد موعدا لها، وذلك بعد انطلاق البطولة بنسختها الـ25 في مدينة البصرة العراقية
وجاء ذلك على لسان رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي “عبدالله الشاهين”، في تصريحات له نقلتها صحف محلية، حيث قال، إن “الكويت ستستضيف كأس الخليج المقبل”.
وأضاف أن توقيت البطولة سيحدد في وقت لاحق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان قد تقرر إقامة النسخة الـ23 في قطر بسبب الحظر الدولي المفروض على الكويت التي تعتبر صاحبة حق التنظيم بناء على مبدأ المداورة بين الدول الخليجية، لكن رفع الحظر قبل أسابيع أدى لاستعادة الكويت حقها في “خليجي 23”.