أول محترف مصري بالدوري الموريتاني في ضيافة قناة النيل سبورت الإثنين 8 يناير

أول محترف مصري بالدوري الموريتاني في ضيافة قناة النيل سبورت الإثنين 8 يناير

كتب طه محمد

يحل الإثنين 8 يناير عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي ضيفآ علي برنامج “رياضة أون لاين بالعربي” المذاع على قناة النيل للرياضة “Nile sport”.

حيث سيتم الحديث عن الدوريات العربية ومشوار الفرق العربية بالبطولات القارية وخليجي 25 المقام حاليا في البصرة بالعراق ،

جدير بالذكر بأن “رياضة أون لاين بالعربي” يذاع كل أثنين الساعة الواحدة ظهراً من كل أسبوع ويتحدث عن كل مايخص الكرة العربية

تقديم الإعلامية رانيا صلاح ، إعداد مروة عبدالعزيز إخراج دكتورة نيرمين إبراهيم، إشراف وإخراج لمياء عصام