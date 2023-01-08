أزمة بين لاعب الإتحاد السكندري و الزمالك

أزمة بين لاعب الإتحاد السكندري و الزمالك

كتب: يوسف السكري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، امتلاكه أوراق قانونية تتيح له إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد ، الذي بات على أعتاب الانضمام إلى الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، إنه حصل على توقيع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، وذلك وفقا لاتفاق سابق مع مسؤولي زعيم الثغر ومروان عطية كان لاعبا مغمورا ولا أحد يعرفه، وهو ليس عبد الله السعيد أو دونجا، وفيريرا لم يطلب التعاقد معه من الأساس”.

وتابع مرتضى “دار حديث بيني وبين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، أثناء إعارة محمود علاء لزعيم الثغر، وطلبت منه التعاقد مع مروان عطية”.

وأردف “الزمالك عرض على محمد مصيلحي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى لاعبين على سبيل الإعارة، لكن الاتحاد السكندري أكد أن الأهلي عرض 25 مليون جنيه بالاضافة لـ4 لاعبين”.

وأكمل رئيس الزمالك “حصلنا على توقيع مروان عطية كرغبة وعقود، لذلك سيتم إيقاف اللاعب، في حالة انتقاله إلى أي ناٍ آخر”.