معلومات قيمة عن الحجر الأسود
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
يُمثل الحجر الأسود من حيث كونه جزءاً من الكعبة المُشرَفة النُقطة التي يبدأ منها الطّواف وبها ينتهي، ممّا يعني وجود قيمةٍ خاصّةٍ له، وقد أخذ المُسلمون ذلك النسك الخاصّ بالبدء بالحجر الأسود في الطّواف من فعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، كما يُشرَع لمن طاف بالبيت أن يبتدئ بتقبيل الحجر الأسود إذا أمكنه ذلك، لفِعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فما حقيقة و سر تلك القيمة للحجر الأسود.
لقد سطر بعض المؤرخين رؤيتهم ووصفهم للحجر الأسود عبر التاريخ فرأى بعضهم السواد في رأسه فقط ، وسائره أبيض ، وطوله قدر ذراع .ويُروى أنه مكون من خمس عشرة قطعة، سبع قطع مغطاة بمعجون بني يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر الكريم .
أما عن فضائل وأحكام الحجر الأسود فكثيرة جدًّا، وهي في مواضعها من كتب الفقه وغيرها، ونسوق بعضا مما ورد منها /
هل جاء الحجر الأسود من السماء؟