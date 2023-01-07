بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية و عيد الميلاد المجيد .
الأعياد الرسمية فى الدولة الفرعونية ..
أعياد زراعية و دينية وجنائزية ورسمية بها أجازات وأحتفالات جماعية.
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
عرفت الأعياد فى مصر منذ قديم الأزل وكانت تقام فيها الاحتفالات والمهرجانات وكان العمال يأخذون الاجازات فى هذه الأيام ويقضونها فى التنزه والاحتفال بالأعياد ولم يكن شهر من الشهور المصرية القديمة يخلوا من الأعياد والاحتفالات وكانت البيوت فى مصر القديمة تنظف ويوقد فيها البخور لاستقبال الأعياد وتزاور الأهل والأصدقاء.
أما عن المعابد فكانت تزين وتضاء وتقدم فيها القرابين ومن أهم طقوس الأعياد أن يرى الشعب تمثال سيده الإله الذى كان يخرج من المقصوره وينتقل إلى مكان ظاهر بعد أن يزين بالتمائم وقلائد الذهب ويوضع فى قارب حيث كانت السفن بوجه عام تمثل للمصريين وسيلة النقل المعروفه والأكثر انتشارا.
وكان يوضع أمام الإله اعلام مزينه بصور إلهيه مثل«ابن اوى«وب واوت» أى فاتح الطريق وعند الدخول للمعبد يوضع تمثال الإله على قواعد حجريه عاليه ليراها كافة الناس ويقدمون القرابين والبخور والأدعية.
وتنقسم الأعياد فى مصر الى :-
1- أعياد رسمية :
كانت تقام فى أنحاء مصر كلها ويحتفل بها الملك مع الشعب ويخرج على شعبة ويقوم بتوزيع الهدايا والعطايا لأفراد شعبة وتقام فيها حفلات الرقص والغناء وغيرها من مظاهر الاحتفال فى ذلك الوقت ومن أهم هذه الأعياد عيد توحيد الوجهين القبلي والبحرى والذى بدئه الملك «مينا» ثم أصبح عيداً رسميا لمصر يقام كل عام.
2- أعياد محلية :
وتكون هذه الأعياد خاصه بإقليم أو مدينة معينة تحتفل فيه بحدث معين يخص الإقليم أو المدينه فقط.
3- اعياد خاصة :
وهى أعياد شعبيه تتعلق بفئه معينة أو طائفة حرفيه أو مناسبة معينة خاصة بمجموعة أو مكان معين وتقتصر على الفئة فقط دون باقى سكان المدينة أو الإقليم.
4- أعياد دينية :
والاعياد الدينية فى مصر الفرعونية كثيره جداً وتكون خاصه بالالهه أو بإفتتاح معبد ومنها:-
* عيد الإله مين:
ويقام هذا العيد فى الشهر الاول من فصل الحصاد لارتباط الاله بصفة الخصوبة وفى اثناء العيد يطلق الملك مجموعة من الطيور فى اتجاه الشرق والجنوب والغرب والشمال كرمز لتجديد قوته.