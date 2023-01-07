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بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية و عيد الميلاد المجيد . الأعياد الرسمية فى الدولة الفرعونية

بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية و عيد الميلاد المجيد .
الأعياد الرسمية فى الدولة الفرعونية ..
أعياد زراعية و دينية وجنائزية ورسمية بها أجازات وأحتفالات جماعية.

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

عرفت الأعياد فى مصر منذ قديم الأزل وكانت تقام فيها الاحتفالات والمهرجانات وكان العمال يأخذون الاجازات فى هذه الأيام ويقضونها فى التنزه والاحتفال بالأعياد ولم يكن شهر من الشهور المصرية القديمة يخلوا من الأعياد والاحتفالات وكانت البيوت فى مصر القديمة تنظف ويوقد فيها البخور لاستقبال الأعياد وتزاور الأهل والأصدقاء.
أما عن المعابد فكانت تزين وتضاء وتقدم فيها القرابين ومن أهم طقوس الأعياد أن يرى الشعب تمثال سيده الإله الذى كان يخرج من المقصوره وينتقل إلى مكان ظاهر بعد أن يزين بالتمائم وقلائد الذهب ويوضع فى قارب حيث كانت السفن بوجه عام تمثل للمصريين وسيلة النقل المعروفه والأكثر انتشارا.

وكان يوضع أمام الإله اعلام مزينه بصور إلهيه مثل«ابن اوى«وب واوت» أى فاتح الطريق وعند الدخول للمعبد يوضع تمثال الإله على قواعد حجريه عاليه ليراها كافة الناس ويقدمون القرابين والبخور والأدعية.

وتنقسم الأعياد فى مصر الى :-

1- أعياد رسمية :
كانت تقام فى أنحاء مصر كلها ويحتفل بها الملك مع الشعب ويخرج على شعبة ويقوم بتوزيع الهدايا والعطايا لأفراد شعبة وتقام فيها حفلات الرقص والغناء وغيرها من مظاهر الاحتفال فى ذلك الوقت ومن أهم هذه الأعياد عيد توحيد الوجهين القبلي والبحرى والذى بدئه الملك «مينا» ثم أصبح عيداً رسميا لمصر يقام كل عام.

2- أعياد محلية :
وتكون هذه الأعياد خاصه بإقليم أو مدينة معينة تحتفل فيه بحدث معين يخص الإقليم أو المدينه فقط.

3- اعياد خاصة :
وهى أعياد شعبيه تتعلق بفئه معينة أو طائفة حرفيه أو مناسبة معينة خاصة بمجموعة أو مكان معين وتقتصر على الفئة فقط دون باقى سكان المدينة أو الإقليم.

4- أعياد دينية :
والاعياد الدينية فى مصر الفرعونية كثيره جداً وتكون خاصه بالالهه أو بإفتتاح معبد ومنها:-

* عيد الإله مين:
ويقام هذا العيد فى الشهر الاول من فصل الحصاد لارتباط الاله بصفة الخصوبة وفى اثناء العيد يطلق الملك مجموعة من الطيور فى اتجاه الشرق والجنوب والغرب والشمال كرمز لتجديد قوته.

* عيد «ابت»
وهو عيد انتقال آمون من معبده فى الكرنك إلى معبده فى الاقصر وقد عرف هذا العيد من خلال مناظر معبد الأقصر التي ترجع إلى عهد الملك «توت عنخ آمون»وحورمحب،ومن خلاله كان الاله آمون ينتقل من الكرنك الى الاقصر ثم يعود الى الكرنك وتبدا الاحتفالات من معبد الكرنك حيث يقدم الملك القرابين التى كانت عباره عن (لحوم، زهور، فاكهه، طيور، لبن، عطور) وكما يقوم بالتبخير ورش الماء امام قارب آمون الذى يطلق عليه «وسرخات» وأمام قاربى «موت وخنسو».

* عيد اللقاء الجميل:
وهو العيد الذى كانت تتجه فيه الإلهه «حتحور»من معبد دندره كل عام لتمضى 15 يوما فى معبد ادفو مع زوجها «حورس» وكانت هذه الرحلة مناسبة سعيده يشترك فيها الشعب وكانت «حتحور» تترك معبدها قبل 5 ايام من اكتمال القمر وعلى حافة النهر تقدم لها القرابين.

* عيد السنة الجديدة :
يبدأ هذا العيد فى الليله التى تسبق السنة الجديدة حيث يتوجه مجموعه من كبار الكهنه يقودهم كبير الكهنه الذى يحل محل الملك فى اداء الطقوس وهم اربعة كهنه اساسيين فى المعبد والكاهن المرتبط بدندره والذى يطلق عليه عازف الموسيقى.

* عيد الوادى او عيد آمون فى الوادى:
فى هذا العيد يتوجه الملك بعد أن يرتدي ثيابه الفاخره وتاج الحمحمت للبحث عن آمون فى معبده وذلك لدعوته لزيارة «وادى الأموات» فى غرب طيبه وكان عبور هذا النهر يتم فى مركب تقودها الالهه وكان هذا العيد يستمر 11 يوماً فى فترة حكم «تحتمس الثالث» و24 يوماً اثناء حكم الاسره 29،.و27 يوماً اثناء حكم«رمسيس الثالث».

وقد ذكرت لنا لوحة بالرمو أعياد الالهه مثل عيد (حورس، سكر ، مين ، انوبيس،سشات) ومن خلال قوائم الاعياد الموجودة فى معابد (كوم امبو، ادفو، اسنا، دندره) نستطيع تتبع اعياد بعض من الالهه مثل «حتحور وسخمت».

5- أعياد زراعية :
وبما أن مصر دوله زراعيه من الطراز الأول انتشرت فيها الاعياد الزراعيه مثل عيد (وفاء النيل،وعيد الحصاد،وعيد حرث الارض).

6 – أعياد جنائزية:
أما الأعياد الجنائزيه فهى أعياد لا تزال متوارثه فى الصعيد إلى الآن ومنها ذكرى الأربعين والسنويه، وأيضا خروج النساء والرجال والأطفال إلى المقابر لزيارة موتاهم ومعهم القرابين التى كانت تصنع من الشعير والزيوت، وهذا الموروث لا يزال .
كل عام وحضراتكم جميعا بخير ..

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