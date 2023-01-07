الشعراوى فى الميدان
بقلم د/مصطفى النجار
يحاول المحتلون عبر العصور سلخ المسلمين عن دينهم، ليهنؤوا باحتلالهم، ويباشروا نهب الأوطان والشعوب دون إزعاج ولا مقاومة، ولهم فى ذلك مبرر منطقى، فالإسلام يجعل من الموت فى سبيل الله تحريرا للأوطان وذودا عن الأموال والأعراض حياة هنية فى الجنان عند رب كريم، وشهادة يغفر لصاحبها مع أول قطرة من دمائه الذكية تسقط على الأرض، “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ” (آل عمران-169، 170)، كما يعتبر التولى يوم الزحف من عظائم الآثام.
إن قيم القرآن تصنع من الشعوب المغلوبة أسودا ضارية، تستعيد الأرض، وتفتك بمن يحاول المساس بالمال أوالعرض، لتغدو تلك الشعوب شوكة فى حلوق المعتدين تذيقهم المرار، وترضى بباطن الأرض بديلا عن التسليم لغاصب محتل، تعانق الموت مبتسمة راضية بانتسابها لقوافل الشهداء الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.
ولقد سمعها المحتل الإيطالى “غريتسيانى” من الأسد الليبى الذى ارتوى قلبه بقيم القرآن شيخ المجاهدين عمر المختار ، عندما ساومه على حياته مقابل إقناع الليبين بالتسليم لهم، قالها فى شموخ وهو يرصف فى القيود “نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت”، تلك أحد النماذج المشرقة التى صنعها القرآن لتقض مضاجع المحتلين.
إن قيم القرآن العظيم أحد ركائز الأمن القومى الرئيسة لأمم وشعوب العالم العربى والإسلامى، ولذلك يحاول المحتلون والطامعون وذيولهم النيل من القرآن ورجاله، ولا ينسوا أبدا دور الإسلام وكتابه ورجاله فى تحرير الشعوب والأمم من عدوانهم.