Uncategorized
“القوى العاملة” : الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
“القوى العاملة” : الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
كتب / صلاح متولي
أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023،بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه ذلك جاء في قرار أصدرته الوزارة ، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .