الشرطة بطولات وتضحيات محاضرة بثقافة السويس
متابعة / محمد السمان
أقام بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان عيد الشرطة بطولات وتضحيات حاضرها خالد عبد الشافي بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وقد تحدث حول تضحيات وبطولات رجال الشرطة وفيه نحتفل بعيدهم عيد الشرطة المصرية ٢٥ من يناير ، وتضحيات رجال الشرطة البواسل لاتتوقف، فيوما بعد يوم يقدمون الشهداء فداء للوطن العزيز مصر، وذلك منذ معركة الإسماعيلية عام 1952 عندما رفض الضباط التخلى عن موقعهم بالإسماعيلية وظلوا تحت حصار قوات الإنجليز رافضين الإستسلام، وأسفر ذلك عن إستشهاد 50 من الضباط والقوات ليظل ذلك اليوم منقوشا ليس فى ذاكرة رجال الشرطة وحدهم بل لكل المصريين الذين إتخذوا من ذلك اليوم عيدا يحتفلون فيه ببطولات رجال الشرطة البواسل فى الدفاع عن وطنهم.