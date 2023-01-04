الشرطة بطولات وتضحيات محاضرة بثقافة السويس

متابعة / محمد السمان

أقام بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان عيد الشرطة بطولات وتضحيات حاضرها خالد عبد الشافي بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وقد تحدث حول تضحيات وبطولات رجال الشرطة وفيه نحتفل بعيدهم عيد الشرطة المصرية ٢٥ من يناير ، وتضحيات رجال الشرطة البواسل لاتتوقف، فيوما بعد يوم يقدمون الشهداء فداء للوطن العزيز مصر، وذلك منذ معركة الإسماعيلية عام 1952 عندما رفض الضباط التخلى عن موقعهم بالإسماعيلية وظلوا تحت حصار قوات الإنجليز رافضين الإستسلام، وأسفر ذلك عن إستشهاد 50 من الضباط والقوات ليظل ذلك اليوم منقوشا ليس فى ذاكرة رجال الشرطة وحدهم بل لكل المصريين الذين إتخذوا من ذلك اليوم عيدا يحتفلون فيه ببطولات رجال الشرطة البواسل فى الدفاع عن وطنهم.

وإستمرت بطولات رجال الشرطة حتى يومنا هذا ولا يزالون يقدمون العديد من صور التضحيات ويسقط منهم شهداء خلال دفاعهم و ذودهم عن تراب الوطن لتطهيره من دنس العناصر الإرهابية.

ورجال الشرطة هم أبناء أوفياء لهذا الشعب العظيم حيث مازالت الشرطة تقدم التضحيات كل يوم من أجل المحافظة على أمن البلاد والمواطنين وشعبنا الأصيل يحفظ العهد ويدرك قيمة جهود أبنائه من رجال الشرطة فالمصريون قادرون على التصدى لمخططات جماعات الظلام التى كانت وراء سقوط شهداء الوطن فى حربها ضد الإرهاب، فالمجد كل المجد للشهداء. فرجال الشرطة حريصون على آمن مصر، نعم فمصر محفوظة من الله بشعبها والجيش والشرطة، هؤلاء النماذج هم الأبطال الذين يعملون من أجل الوطن وبها تعبر مصر الصعاب وتقضى على الإرهاب بالعزيمة القوية والروح العالية فإنهم مصرون على حماية الوطن والدفاع عنه حتى ينالوا الشهادة وأنهم سيستمرون فى تقديم أنفسهم فداء للوطن.

ويخوضون حربا شرسة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل ستظل محل تقدير واعتزاز الشعب المصري، فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أماناتها إلا رجال أشداء يدركون قيمة الإنتماء لوطن يتطلع إليهم وإلى الدور الرائد فى حمايته من كل شر وخلال أعوام قليلة تحولت مصر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة إلى واحة من الأمن والاستقرار. وما تقدمه الدولة مصر تجاه اسر الشهداء أكبر دليل على أنها تقدر ولا تنسى أبناءها وهو منهج قام بإرساء دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالرعاية الكاملة لأسر الشهداء عرفاناً بما جادوا به وهى أرواحهم الطاهرة فداء للوطن. ولعل أبرز الأمثلة على تضحيات وبسالة رجال الشرطة من عام ١٩٥٢ والمستمرة حتى الآن ، فتحية إعزاز وتقدير لكل أفراد وضباط وقيادات الشرطة فى عيدهم الـ ،٧١

وياتي ذلك برعاية ا.د نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والداعمة لنشر الفكر والوعي التنموي الصحيح و تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بادارة عبد المنعم حلاوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح وتثقيف الرواد ومحبي الثقافة لإثراء الوعي الثقافي ونشر الفكر التنموي الصحيح لمواجهة الأفكار الهدامة وللحاق بركب الدول المتقدمة والركب الحضاري .