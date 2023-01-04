اختيار سيدات الثغر الدكتوره صفاء الشريف كأفضل شخصية قياديه للمرأه لعام ٢.٢٢
ريم الرحماني
استقبلت صباح اليوم الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالاسكندريه ممثلين من ملتقى سيدات الثغر بالإسكندرية ضم كلا من
الأديبةنجلاء خليل رئيس ومؤسس ملتقى سيدات الثغر بالإسكندرية
الدكتورة مها البابلي الأمين العام لملتقى سيدات الثغر بالإسكندرية
الدكتورة سحر سعيد عضو مؤسس ملتقى سيدات الثغر بالإسكندرية
الأستاذة جيهان زيتون عضو مؤسس ملتقى سيدات الثغر بالإسكندرية
حيث قاموا بتقديم درع تذكاري لسيادتها لاختيار الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أفضل شخصية قياديه للمرأة على منصات القيادة خلال عام ٢٠٢٢ وكنموذج ناجح