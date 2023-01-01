هل تعلم أن المصريين القدماء أول من أحتفلوا بأعياد الميلاد . وشجرة الكريسماس أصلها فرعونى .
سنة خضراء .. سر احتفال الفراعنة بشجرة أعياد الميلاد
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
المصريين القدماء هم أول من عرفوا الاحتفال بـ”عيد الميلاد” قبل أكثر من 7 آلاف عام، أى قبل ما يزيد على 5 آلاف عام من ميلاد المسيح، وهو الاحتفال الذي انتقل إلى الحضارات الأخرى وأوروبا عبر البحر المتوسط.
أقدم تقويم عرفته البشرية كان “التقويم المصري القديم”، والذى عُرف باسم “التقويم التحوتي المقدس”، وبدأ العمل به في العام الأول لحكم الملك “أثوتيس”، ابن الملك مينا، عام 5557 قبل الميلاد.
ويعد بداية “العام التحوتي”، أي “عيد رأس السنة”، توافق التاسع من يوليو/ تموز في التقويم الميلادي الحالي، وبدأ المصريون في الاحتفال به قبل 7523 سنة، وهو “أول عيد عرفته البشرية”، بحسب ما أورد تلفزيون “النيل”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
“شجرة عيد الميلاد ارتبطت بأقدم الأساطير المصرية القديمة، وهي أسطورة الثالوث المقدس”، والمصريين القدماء كانوا يحتفلون بـ”شجرة الحياة”، وعادة ما يختارونها من الأشجار دائمة الخضرة، كرمز للحياة المتجددة.
وهذه العادة انتقلت من مصر إلى سوريا، ومنها إلى بابل، ثم عبرت البحر المتوسط، لتظهر في أعياد الرومان، ثم عادت لتظهر مرة أخرى في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح “شجرة الكريسماس”،
“هكذا أهدى المصرى القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع.”
والجدير بالذكر أن الاحتفال انتقال إلى “حضارات الشرق” خلال الدولتين القديمة والوسطى، بينما انتقل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، عندما قامت الملكة كليوباترا بإهداء “تقويم مصر الشمسي” إلى يوليوس قيصر، كما كلفت العالم المصري “سوسيجين” بنقل التقويم المصري إلى الرومان.