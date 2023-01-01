موسيمانى يختتم الدور الاول بالعلامه الكاملة مع أورانج فى دورى الجيزة
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق اورانج بقيادة تامر عبدالخالق “موسيمانى الغلابه” سلسله الإنتصارات بالفوز على فريق نيو جيزه بهدفين نظيفين في الجولة الختامية للدور الأول المجموعة الرابعه من مسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم .
نجح “عبد الخالق” أن يختم الدور الاول بلا هزيمه وحقق العلامه الكامله والفوز الثامن على التوالى، بهزيمة فريق نيو جيزه على ملعبه بهدفين دون رد سجلهم محمود عبده من ركلة جزاء و هدف بنيران صديقة ،بهذا الفوز يصل فريق أورانج النقطه 28 متصدرا لجدول المجموعه الرابعه منفردا .