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موسيمانى يختتم الدور الاول بالعلامه الكاملة مع أورانج فى دورى الجيزة

موسيمانى يختتم الدور الاول بالعلامه الكاملة مع أورانج فى دورى الجيزة

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق اورانج بقيادة تامر عبدالخالق “موسيمانى الغلابه” سلسله الإنتصارات بالفوز على فريق نيو جيزه بهدفين نظيفين في الجولة الختامية للدور الأول المجموعة الرابعه من مسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم .

نجح “عبد الخالق” أن يختم الدور الاول بلا هزيمه وحقق العلامه الكامله والفوز الثامن على التوالى، بهزيمة فريق نيو جيزه على ملعبه بهدفين دون رد سجلهم محمود عبده من ركلة جزاء و هدف بنيران صديقة ،بهذا الفوز يصل فريق أورانج النقطه 28 متصدرا لجدول المجموعه الرابعه منفردا .

قال “موسيمانى” بالرغم من الفوز أن المباراه كانت صعبه وعصيبه واضاع لاعبى اورانج العديد من الفرص السهله وخرج الشوط الأول بالتعادل السلبى دون أهداف،وفى غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراه، وزعت مهام أخرى على بعض اللاعبين وشرحت طريقة اللعب التى يخوضها لاعبى اورانج خلال النصف الآخر من عمر المباراه،ونفذوا بشكل جيد وسجلنا هدفين وسيطرنا على مجرى اللقاء

_واضاف مستر “أمجد بخيت” المشرف على النشاط الرياضي أن سوء الحظ لازم لاعبى الفريق طوال الشوط الأول واضاعوالعديد من الفرص السهله كادت أن تنهى الشوط بعدة أهداف وايضا أهدر اللاعب ريشه ركلة جزاء، ويرجع ذلك للتسرع وعدم تركيز اللاعبين،
لكن عادوا سريعا لتنظيم صفوفهم ونفذوا خطة المدير الفنى وتمكنوا من السيطره على وقت الشوط الثانى،سجلوا هدفي الفوز وختموا الدور الأول بلا هزيمه .

_أعرب الثنائي حسين سويلم المشرف على الفريق الأول،المدرب العام احمد البدرى عن سعادتهم البالغة فى الفوز خارج الديار والعودة بثلاث نقاط غاليه ،لينهى الفريق الدور الاول والعلامه الكامله وبالرغم من الفوز بالمباراه
إلا أن كان هناك امكانية المزيد من الأداء وتسجيل الأهداف ولكن تعامل الفريق مع الشوط الأول برعونه ، وأكدو أن هناك الثقه الكامله فى مجموعة اللاعبين لمواصلة الانتصارات خلال مباريات الدور الثاني لتحقيق حلم الصعود التى اصبح وبات قريبا من أبناء اورانج .

واختتم “عبد الخالق:”حديثه قائلا
اننا سوف نطوى صحيفة الفوز وصدارة المجموعه وعلينا الإستعداد الجيد خلال فترة التوقف التى أعلنتها منطقة الجيزه لكرة القدم بقرار من الكابتن صالح عبد الحميد مدير المسابقات ، وان مباريات الدور الثانى بمثابة مباريات كؤوس حتى نستطيع تحقيق هدف الصعود ، وخلال هذه الفتره سننفذ برنامج تدريبي مكثف لبعض اللاعبين لاستعادة
مستواهم الفني والبدني وبعض اللاعبين الشباب ” تحت السن” ودخولهم القائمه الاساسيه خلال مباريات الدور الثانى واتاحة الفرصه أمام الجميع ولا مجال للمجاملات .

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