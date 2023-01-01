د.أبورغيف
ضيف شرف مهرجان الأيام الرومانية في تونس .
بغـــــــداد/ساهرة رشيد
أعلنت إدارة مهرجان الأيام الرومانية متمثلةً بالشاعرة ضحى بوترعة رئيسة اتحاد الكتّاب التونسيين بالقصرين ورئيسة جمعية (سنا سفيطلة)للتنمية الثقافية والاجتماعية أن مهرجان (الأيام الرومانية) في دورة هذا العام سيستضيف الشاعر العراق الكبير وكيـل وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق الدكتور نوفل أبورغيف كــ ضيف شرف خلال أيام المهرجان بنسخته لهذا العام حيث تنطلق فعالياته
للمدة من11 لغاية 12/ ايار الجاري، بحضور عربي من تونس والمغرب والجزائر والسعودية وغيرها .
وأكدت بوترعة أنَّ الجمعية والمهرجان يعتزان كل الإعتزاز باستضافة الدكتور أبورغيف لما يمتلكه من حضور ثقافي واعلامي وبصمة إبداعية مميزة في الفضاء الثقافي العراقي والعربي بوصفه شاعراً و ناقداً و مسؤولاً ثقافياً ناجحاً ،وأردفت مديرة المهرجان : أن هذه الإستضافة تأتي إنعكاساً لحرص الأشقاء العرب على تعزيز أواصر التواصل الثقافي والمعـرفي بينهم ولاسيما في العراق وتونس بعد التحولات الشاملة التي شهدها البلدان .
وجدير بالذكر ان مهرجان (الأيام الرومانية) بنسخته لهذه السنة، يأتي بتنظيم جمعيـة (سنا_سفيطلة) للتنمية الثقافية والإجتماعية بالشراكة مع بلدية سبيطلة وبدعم من محافظة القصرين تحت رعاية وإشراف وزارة الشؤون الثقافية في تونس.