إحتفالية اليوم الفندقي وتكريم رموز العمل بمستشفى كفر شكر التخصصي بالصور

كتب_ السيد يوسف

إحتفلت إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي باليوم الفندقي وعرض انجازات الإدارة خلال هذا العام ٢٠٢٢، وتكريم بعض رموز العمل الطبي والمهني والفني بالمستشفى.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض انجازات الإدارة العامة للمستشفي خلال هذا العام ، وشهد الإحتفال عرض تقديمى عن الخدمات المقدمة بالمستشفى خلال الفترة السابقة، حيث تم عرض الإحصائيات الخاصة بعدد المرضى الذين تلقوا خدمات علاجية في العيادات الخارجية والاقسام الداخلية خلال العام2022

ووجه الدكتور عمرو ابراهيم مدير مستشفى كفر شكر التخصصي في كلمته الذي استهل بها فى بداية الاحتفال، الشكر للدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة ورواد المجتمع المدنى وكل نواب مدير المستشفي ومديرى الإدارات وجميع العاملين بالمستشفى، وذلك لظهور المستشفى خلال العام المنصرف بالمظهر اللائق والخدمة الطبية المقدمة للمترددين من المرضي وذويهم على المستشفى.

كما أكد الدكتور عمرو ابراهيم ، إن المستشفى احتفلت باليوم الأول للإدارة الفندقية الذي تقيمه مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية ، وقال مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، تم الإحتفال بحضور مدير عام المستشفى ومحمود أبو شهبة مدير عام بإدارة الخدمات الفندقية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والسيدة نجاح مغاوري مدير الإدارة الفندقية ببالمستشفى

وبنفس السياق قال محمود ابو شهبة مدير عام الادارة الفندقية بالأمانة العامة فى كلمته أنه يفتخر بتلك الإدارة والتي تعد من الصفوف الخلفية والتى لا تقل أهمية عن الصفوف الأولية وهى الأطباء والتمريض وغيرهم ، وأكد أن الإدارة الفندقية بالأمانة العامة تعمل جاهدا على تقديم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع الإدارة الأخري لتقديم ما هو افضل للمرضي متلقين الخدمة الطبية، كما وجه عبارات الشكر لكل العاملين بتلك الإدارة على جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف الدارة وهي راحه المرضي وذويهم.

ولفت مدير المستشفى، إلي أنه فور انتهاء الحفل تم تكريم السادة الأطباء القدامي من مديرين ورؤساء أقسام وإدارات، وتكريم بعض العاملات والعاملين المميزين وغيرهم.